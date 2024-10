Diretor Ravel Cabral fala sobre filme ‘Passagrana’ e desejo de trabalhar com atores paraenses

O filme “PassaGrana”, em exibição nos cinemas de todo o Brasil, marca a estreia de Ravel Cabral como diretor e roteirista. A trama acompanha Zoinhu (Wesley Guimarães), Linguinha (Juan Queiroz), Mãodelo (Elzio Vieira) e Alãodelom (Wenry Bueno), amigos de infância que sobrevivem aplicando pequenos golpes.

“Eu sempre tive interesse pelo gênero de filmes de golpe e assalto, que envolvem esperteza e planos surpreendentes. Enquanto assistia a ‘Onze Homens e um Segredo’, percebi que nos filmes americanos esses grupos têm muitos recursos e tecnologia. Me perguntei como seria uma história dessas no Brasil, onde os personagens não teriam nada disso, apenas inteligência e lealdade”, contou Ravel ao O Liberal.

O elenco de “PassaGrana” conta com grandes nomes como Irene Ravache, Carol Castro, Marco Luque, Giovanna Grigio, Luciana Paes, Caco Ciocler, Leandro Lima e Iuri Saraiva. “Trabalhar com artistas desse nível, como a Irene Ravache e o Caco Ciocler, foi um privilégio. Quando você está cercado por profissionais tão talentosos, isso eleva o seu próprio trabalho”, comentou o diretor.

Em entrevista ao O Liberal, Ravel também revelou o desejo de trabalhar com artistas paraenses como Dira Paes e Domithila Cattete. “Eu ainda não trabalhei com a Dira, que é uma das grandes divas do nosso cinema. Mas também fiquei sabendo do excelente trabalho de novas atrizes, como Domithila Catetti e Luisa Braga. Espero poder voltar ao Pará e trabalhar com esses talentos no futuro”, disse.

ASSISTA:

Recentemente, Ravel esteve no Marajó, no Pará, gravando “Rio de Sangue”, filme previsto para 2025, onde atuou ao lado de Giovanna Antonelli, Felipe Simas e Alice Wegman.