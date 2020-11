Curtas de animação fazem homenagem ao mês da Consciência Negra

Para marcar o mês da Consciência Negra e da cultura afro no país está no ar o projeto "Fábulas da Conexão", com quatro curtas-metragens que irão mostrar histórias que unem a tecnologia com elementos inspirados no realismo fantástico e narrativas brasileiras.

Todos os episódios foram produzidos com a curadoria de Andreza Delgado, uma das criadoras da PerifaCon, e trazem jovens roteiristas, ilustradores e animadores, de diferentes lugares do Brasil, para dar vida aos textos. "Escolhemos fazer um projeto nessa magnitude, pois acreditamos que podemos ajudar a criar novos capítulos na história ligados a questão racial. Escolhemos fazer isso usando a linguagem do afrofuturismo por se aproximar do nosso propósito ‘Digitalizar para Aproximar’", explica Marina Daineze, diretora de Imagem e Comunicação da Vivo, que lança o projeto.

O "Fábulas da Conexão" terá quatro curtas-metragens que abordam temas como afrofuturismo, ancestralidade e o brincar sob o olhar periférico, sempre numa perspectiva tecnológica. Além da curadoria de Andreza Delgado, os jovens roteiristas que integram o projeto contaram com a mentoria de Renata Martins e Diego Paulino, nomes expoentes no cinema nacional. As narrações dos episódios serão feitas por grandes vozes: Luedji Luna, Lia de Itamaracá, Linn da Quebrada e Russo Passapusso.

"Nesse projeto resolvemos apostar em talentos negros e da periferia, para que possamos contribuir para ampliar o espaço de fala e de atuação no mercado, além de mostrar a qualidade do conteúdo produzido por eles", explica Marina.

Os curtas vão ser publicados semanalmente nos canais digitais da marca. Com a hashtag #FuturoVivo, a marca vai reunir todas as suas ações em seus canais digitais no mês da Consciência Negra para ampliar as discussões do tema nesse período.