Confira as estreias da semana nos cinemas da capital paraense

Legado Explosivo

Gênero: AçãoDireção: Mark Williams

Elenco: Liam Neeson; Kate Walsh; Jai Courtney

Classificação: 14 anos

Em Legado Explosivo, um ladrão de banco resolve mudar de vida e se tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por uma mulher que trabalha em uma instalação de armazenamento, um lugar onde ele esconde todo o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu nome quando ele passa a ser investigado por um agente corrupto do FBI.

UCI Bosque Grão Pará 1 (DUB): 15h40; Cinépolis Boulevard 5 (DUB): 17h45; Cinépolis Boulevard 5 (LEG): 20h15; Cinépolis Parque Belém 7 (DUB): 20h10;

Estranho Passageiro – Sputinik

Gênero: Terror

Diretor: Egor Abramenko

Elenco: Oksana Akinshina, Fedor Bondarchuk, Pyotr Fyodorov

Classificação: 16 Anos

Em meio a tensão do auge da Guerra Fria, uma cena terrível é descoberta no local de pouso da espaçonave Orbit-4. O comandante da embarcação é o único membro da tripulação encontrado vivo, mas perdeu a memória com a terrível experiência e não consegue esclarecer a causa do acidente. Em uma instalação governamental isolada, sob a vigilância de guardas armados, a psicóloga Tatiana Klimova (Oksana Akinshina) é recrutada para tentar curar a amnésia do astronauta e desvendar o mistério. Classificação indicativa 16 anos, contém medo e violência extrema.

UCI Bosque Grão Pará 1 (DUB): 18h00/20h35

Pinóquio

Gênero: Fantasia, Drama

Direção: Matteo Garrone

Elenco: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo

Classificação: 10 anos

Gepeto é um solitário marceneiro que sonha em ser pai e deseja que Pinóquio, o boneco que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é atendido, mas a desobediência de Pinóquio faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres fantásticos, que o levará a conhecer de perto os perigos do mundo.

UCI Bosque Grão Pará 3 (DUB) - 14:30/17:20/20:10; Cinépolis Boulevard Belém 2 (DUB): 16h30; 19h45; Cinépolis Boulevard Belém 6 (LEG): 20h00; Cinépolis Boulevard Belém 6 (DUB): 17h00; Cinépolis Parque Belém 4 (DUB): 15h00/18h00; Cinépolis Parque Belém 6 (DUB): 19h00

Sapatinho Vermelho e os Sete Anões

Gênero: Animação, Família

Direção: Hong Sung-Ho

Elenco: Chloë Grace Moretz, Sam Claflin, Nolan North

Sapatinho Vermelho e os Sete Anões é uma releitura do famoso conto da Branca de Neve, onde o beijo da princesa de sapatos vermelhos (Chloe Grace Moretz) é a única cura para os sete anões que, na verdade, são sete príncipes arrogantes. A disputa pelo beijo da princesa fará com que eles mudem suas visões de mundo e entendam o verdadeiro significado da beleza.

Sala 4 (DUB) –14:40 (quinta; sáb; terça; quarta); Cinépolis Boulevard 6 (DUB): 14h45;

Um Tio Quase Perfeito 2

Gênero: Comedia

Diretor: Pedro Antonio Paes

Elenco: Marcus Majella, Danton Mello, Jullia Svacinna

Classificação: Livre

Tio Tony (Marcus Majella) reina soberano no coração dos sobrinhos, Patricia (Julia Svacinna), Valentina (Sofia Barros) e João (João Barreto). Ele parece ter se regenerado da vida de trambiqueiro e vive em perfeita harmonia com a família até a chegada de Beto (Danton Mello), que rouba o coração da irmã, Ângela (Letícia Isnard), e, de quebra, encanta os pequenos. Com ciúmes desse intruso e inconformado, Tony entra numa disputa com Beto e vai armar planos mirabolantes envolvendo os sobrinhos para tentar provar que o futuro cunhado não vale nada. Classificação indicativa Livre, contém violência fantasiosa e drogas lícitas.

UCI Bosque Grão Pará 4 (DUB): 14h40 (sex; dom; seg); Cinépolis Boulevard 5 (DUB): 15h15

Mulher Maravilha 1984

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Direção: Patty Jenkins

Elenco: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig

Classificação: 12 anos

Mulher-Maravilha 1984 acompanha Diana Prince/Mulher-Maravilha (Gal Gadot) em 1984, durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois grande inimigos - o empresário de mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga que virou inimiga Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig) - enquanto se reúne com seu interesse amoroso Steve Trevor (Chris Pine).

Sala 4 (DUB) 16:55 / 20:00; Sala 6 (LEG) 19:20 (seg – dom); Sala 6 - 16:00 (seg – dom); Cinépolis Parque Belém 2(DUB): 16h15/19h30; Cinépolis Parque Belém 6 (DUB): 15h45; Cinépolis Boulevard 3 (DUB): 15h30; Cinépolis Boulevard 3 (LEG): 18h45; Cinépolis Boulevard 4 (DUB): 16h15/19h30

Trolls 2

Gênero: Animação

Diretor: Walt Dohrn

Elenco: Com as vozes de Jullie, Hugo Bonemer, Hugo Gloss e Simone Mendes (da dupla Simone & Simaria)

Classificação: Livre

A rainha Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) fazem uma descoberta surpreendente: Há outros mundos Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes confrontos entre essas diversas tribos. Quando uma ameaça misteriosa coloca todos os Trolls do país em perigo, Poppy, Branch e seu grupo de amigos devem embarcar em uma jornada épica para criar harmonia entre os Trolls rivais e uní-los contra um mal maior. Classificação indicativa Livre, contém violência fantasiosa.

Cinépolis Parque Belém 7 (DUB): 14h45; Cinepolis Boulevard 3 (DUB): 16h30

O Mensageiro do Último Dia

Gênero: Terror

Diretor: David Prior

Elenco: Marin Ireland, Stephen Root, Robert Aramayo, Samantha Logan

Classificação: 16 Anos

Quando um grupo de adolescentes de uma pequena cidade do meio-oeste americano começa a desaparecer misteriosamente, os moradores acreditam que é obra de uma lenda urbana conhecida como O Mensageiro do Último Dia. Enquanto um policial aposentado investiga e luta para dar sentido às histórias, ele descobre um grupo secreto e suas tentativas de invocar uma entidade mística e horrível, e logo sua vida - e as vidas de pessoas próximas a ele - estão em grave perigo. Classificação indicativa 16 anos, contém violência, conteúdo sexual e drogas lícitas.

Cinepolis Parque Belém 7(DUB): 17h00

PROGRAMAÇÃO ON-LINE

A série Cinema #EmCasaComSesc disponibiliza gratuitamente ao público novos filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital. As estreias desta semana são as obras de ficção "Retablo" e "Corações em Conflito", o documentário "Como Fotografei os Yanomami", além do título "Encolhi a Professora", pelo CineClubinho, para a garotada. Para assistir basta acessar o site.

As inscrições para a 11ª edição do Cinefantasy - Festival Internacional de Cinema Fantástico estão abertas até o dia 7 de fevereiro, desde que o filme tenha temática fantástica: de horror, ficção científica e/ou fantasia. O festival será março de 2021, em formato online. O regulamento e mais informações no site podem ser acessadas no site cinefantasy.com.br.