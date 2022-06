Mensagens de amor em filmes

As datas comerciais instituídas para impulsionar vendas de produtos estão inseridas no calendário anual de comemorações e mobilizam muitos interesses e interessados. Mas, além do apelo comercial é possível lembrar-se de bons momentos vinculados a estas datas. O dia dos namorados que é celebrado no dia 12 de junho de cada ano é, certamente, uma das datas mais importantes do comércio e, de algum modo, têm várias conexões afetivas às artes. No cinema, é inevitável recordar as produções que emocionaram espectadores de diversas faixas etárias por meio de belas histórias românticas.

Entendo que uma premissa para indicar filmes para os dias dos namorados deve iniciar em uma pesquisa que revele produções que apresentem o amor e suas diversas maneiras de encantamento. Com finais felizes ou não, com alegrias e preocupações, com êxtases ou apreensões em relação as suas narrativas, muitos filmes mostraram pensamentos e sentimentos em torno do amor que, provavelmente, encantaram os espectadores de modos diferentes, de acordo com suas experiências individuais.

Lembro-me de filmes que ampliaram suas histórias repletas de surpresas ou clichês em seu desenvolvimento narrativo. Estas produções permitiram interpretações além de uma visão específica de que são apenas filmes românticos. Logo, na comemoração desta data conhecida e celebrada por muitos, indico algumas produções cinematográfica aos leitores que merecem atenção por suas mensagens de e sobre o amor.

Filmes

Cine News O Morro dos Ventos Uivantes Casablanca Vertigo Asas do Desejo Antes do Amanhecer

O Morro dos ventos uivantes (1939) de William Wyler. Um homem rico se apaixona pela irmã de um homem que deseja matar. O amor entre eles enfrentará barreiras na vida e a morte para que finalmente possam ficar juntos.

Casablanca (1941) de Michael Curtiz. Durante a Segunda Guerra Mundial, na cidade de Casablanca, um exilado americano dirige uma das principais casas noturnas da região e tenta ajudar refugiados. Mas quando um casal pede sua ajuda para deixar o país, ele reencontra uma grande paixão do passado.

Tarde demais para esquecer (1957) de Leo McCarey. Um homem e uma mulher vivem um romance proibido enquanto estão em um cruzeiro que parte da Europa com destino à cidade de Nova York. Ambos concordam em se reunir no topo do Empire State Building em seis meses, mas um acidente colocará em dúvida seu amor.

Vertigo – Um Corpo que Cai (1957) de Alfred Hitchcock. Um detetive aposentado com medo de altura se apaixona pela mulher de seu cliente. Sua paixão é aparentemente correspondida e ele viverá sentimentos de conquista e perda em um caso de amor que transcende qualquer lógica humana.

Romeu e Julieta (1968) de Franco Zefirelli. As famílias Montecchio e Capuleto brigam constantemente, mas Romeu, jovem Montecchio, se apaixona pela por Julieta, uma Capuleto. Seu amor proibido será testado de maneira trágica.

Uma Janela para o amor (1985) de James Ivory. Uma rica jovem inglesa visita a cidade de Florença e se apaixona pelo filho de um advogado. Apaixonada, ela retorna para a Inglaterra sem saber se casará com um jovem da alta sociedade inglesa ou viverá um novo grande amor.

Asas do Desejo (1987) de Win Wenders. Um anjo se apaixona por uma solitária trapezista e, por amor, experimenta a vida humana. Ele deixa de ser anjo e vive intensamente seu amor conhecendo as alegrias e dificuldades de amar e ser amado em um mundo carente de humanidades.

A Época da Inocência (1993) de Martin Scorsese. Um advogado americano com casamento marcado com uma jovem da aristocracia reencontra a prima de sua noiva que voltou da Europa após separar-se do marido. Ele se apaixona por ela e terá que decidir qual caminho seguirá entre as normas sociais impostas pela família ou ficar com a mulher que ama.

Antes do Amanhecer (1995) de Richard Linklater. Dois jovens se encontram em um trem rumo a Paris e descobrem possíveis afinidades que os levarão a imaginar, desejar e querer viver uma grande paixão. Os personagens deste filme estão em outras duas produções : Antes do Pôr-do-sol (2004) e Antes da Meia-noite (2013).

Brilho eterno de uma mente sem lembranças (2004) de Michel Gondry. Um casal vive intensamente o amor, mas se separa. Desiludida, ela decide esquecer o relacionamento e aceita se submeter a um tratamento experimental que exclui de sua memória os momentos do casal. Ele também decide fazer a experiência, mas depois se arrepende e tenta salvar seu amor por ela por meio de diversas memórias.