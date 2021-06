Coluna faz homenagem pelos 91 anos de Clint Eastwood

Clint Eastwood iniciou sua carreira como ator no final dos anos 1950 no cinema e na televisão. Nos anos 1960, ficou famoso internacionalmente na Trilogia dos Dólares em filmes como Por Punhado de Dólares (1964), Por uns Dólares a Mais (1965) e Três Homens em Conflito (1966) dirigidos por Sergio Leone. Nos anos 1970, interpretou o inspetor Dirty Harry em uma série de filmes que resultaram em ótimas bilheterias. Mas seu melhor desempenho nos últimos anos, certamente, é como diretor.

Seu primeiro trabalho como diretor foi Perversa Paixão (1971). Nos anos 1980, com Bird, cinebiografia do músico Charlie Parker, recebeu muitos elogios da crítica especializada. Este filme foi vencedor do Oscar de melhor som em 1989, foi premiado no Festival de Cannes de 1988 na categoria de melhor ator (Forest Whitaker) e recebeu o prêmio técnico pela qualidade de sua trilha sonora. Eastwood recebeu o Globo de Ouro de 1989 na categoria de melhor diretor. Posteriormente, evoluiu como diretor em diversos projetos como em Coração de Caçador (1990) e Os Imperdoáveis (1992) que recebeu nove indicações ao “Oscar” e venceu quatro prêmios incluindo melhor filme e melhor diretor.

Clint Eastwood consegue trabalhar em diversos gêneros com a mesma competência. Do western aos filmes policiais, do drama ao romance, ele tem sido ótima referência para crítica e público. Em homenagem aos seus 91 anos, vale agendar boas sessões de cinema com alguns filmes de seus melhores filmes como diretor.

Feliz aniversário, Clint Eastwood!

Filmes:

Os Imperdoáveis (1992)

Coração de Caçador (1990)

Bird (1988)

Um Mundo Perfeito (1993)

A Conquista da Honra (2006)

Cartas de Iwo Jima (2006)

Gran Torino (2008)

Menina de Ouro (2004)

O Estranho sem Nome (1973)

As Pontes de Madison (1995)

A Troca (2008)

Sobre Meninos e Lobos (2003)