Cineclube de Butuca comemora dois anos com programação de mesas redondas e exibições de filmes

O público paraense entra em uma viagem pelo cinema independente do Pará, assim como pelo amor daqueles que historicamente se juntam para celebrar essa forma de arte. O Cineclube de Butuca comemora dois anos de atividade com uma programação gratuita nesta sexta e sábado, 29 e 30.

Serão bate-papos e mesas redondas com críticos, realizadores e cineastas paraenses como Marco Antônio Moreira, Zienhe Castro e Roger Elarrat. O público também vai poder conferir produções locais como “Raimundo Quintela”, “Josephina” e “Juliana Contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista”, obras que transitam entre o suspense, o terror e as lendas amazônicas, bem no clima do Dia das Bruxas.

O Cineclube de Butuca é um projeto criado pelo Cesupa, aberto a universitários de diversas instituições e cursos e que vem promovendo a troca de conhecimento, sensibilizando o olhar crítico dos estudantes através do cinema. O cineclube é coordenado por Raíssa e Resende Helena Sousa, que estão felizes em comemorar o aniversário de dois anos do projeto.

Raíssa destaca que é impossível falar de cineclubismo sem associar com a importância da valorização do cinema independente, assim como todo o audiovisual produzido fora dos grandes estúdios. “O cineclube é um movimento de resistência, de democratização do cinema e do acesso também, e é o que a gente sempre busca seguir no Cineclube de Butuca, e buscar essa palavra de valorização independente dos pequenos produtores e também do cinema local, no nosso caso, o cinema paraense", destaca.

O evento começa às 19h desta sexta-feira, 29, com um bate-papo sobre "A importância dos cineclubes", com os convidados Marco Antônio Moreira, pesquisador e crítico de cinema; e Lília Melo, mentora e coordenadora do projeto Cineclube TF. A programação ocorre no campus Alcindo Cacela I do Centro Universitário do Estado do Pará.

Já no sábado, o evento desembarca no Cine Líbero Luxardo. Está marcada para às 14h30 a exibição dos curtas paraenses "Josephina", "Juliana contra o Jambeiro do Diabo pelo coração de João Batista" e "Raimundo Quintela - o caçador de vira porco". O dia segue com uma conversa com os cineastas que assinam as produções: Zienhe Castro, Roger Elarrat e Robson Fonseca.

As inscrições prévias para o evento estão encerradas, e para a programação de sexta-feira, 29, o limite de inscrições já foi atingido, de acordo com a assessoria do evento. Mas para o sábado, 30, ainda há vagas sem necessidade de inscrição prévia, que dependem da lotação do local. Máscaras de proteção são obrigatórias.

Criado em 2019, com uma sessão especial de Dia das Bruxas, o Cineclube de Butuca é um projeto fundado por Aislan de Paula, ex-professor do Cesupa; e as alunas de Publicidade e Propaganda Helena Sousa e Raíssa Resende, com o objetivo de democratizar o acesso à sétima arte e as discussões sobre ela. O cineclube se reúne quinzenalmente para debater filmes, além dos encontros entre os subgrupos de Produção de Conteúdo para o Instagram (@cineclubedebutuca) e Produção Acadêmica, todos com enfoque no cinema.