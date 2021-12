Casa usada no filme 'Esqueceram de Mim' poderá ser alugada no Airbnb por R$ 140

Mais de 30 anos após o lançamento e cheio de fãs ao redor do mundo, o filme 'Esqueceram de Mim', clássico dos anos 90 estrelado por Macaulay Culkin, terá a sua famosa casa disponível para aluguel de rápidas hospedagens no valor de US$ 25, cerca de R$ 140 na cotação atual. As informações são do Aventuras na História.

Segundo revelado pelo Airbnb, empresa americana que opera em hospedagens temporárias, a primeira reserva da residência, localizada em Winnetka, um distrito próximo a Chicago, nos Estados Unidos, poderá ser feita a partir do dia 12 de dezembro e contará com um atendimento especial para o cliente. Além disso, os hóspedes serão recebidos pelo ator Devin Ratray, intérprete do irmão mais velho do protagonista do filme.

Ainda conforme o anúncio, os interessados em se hospedar poderão espalhar armadilhas pela casa e receberão entregas de pizzas, assim como nas cenas marcantes do longa. O valor do aluguel terá uma parte doada para o hospital infantil La Rabita, de Chicago.