Ator de 'Parasita' pode entrar para o elenco de 'Capitã Marvel 2'

O ator Park Seo-Joon interpretou o amigo do protagonista Ki Woo (Woo-sik Choi) em "Parasita", vencedor do Oscar de Melhor Filme, em 2020. Segundo o site Soompi, especializado em reportagens sobre a cultura pop coreana, Park deve se juntar ao elenco de "Capitã Marvel 2" e deverá viajar para os Estados Unidos para participar das filmagens do longa, no segundo semestre deste ano.

Atualmente, ele o ator está gravando o suspense sul-coreano "Concrete Utopia".

"Capitã Marvel 2", dirigido por Nia DaCosta, tem estreia marcada para novembro de 2022 nos Estados Unidos.

Estão confirmados no elenco os atores Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.