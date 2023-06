Arnold Schwarzenegger brigou com e James Cameron por causa de frase em ‘O Exterminador do Futuro’

A icônica frase “I’ll be back” foi motivo de uma discussão entre Arnold Schwarzenegger e James Cameron quando ambos entraram em conflito por causa da frase em ‘O Exterminador do Futuro'. Os dois não conseguiam concordar como a frase seria dita.

A série documental 'Arnold‘, da Netflix, fala sobre a vida e a carreira de Schwarzenegger. A segunda parte da série, do total de três, foca em como Arnold passou de fisiculturista para ator.

Schwarzenegger lembrou da discussão acalorada com Cameron. “Em algum momento no meio da filmagem, estamos fazendo a cena da delegacia de polícia. A frase é: ‘I’ll be Back’. Não era para ser um grande momento”, disse Cameron. “Era literalmente para ser ‘I’ll be Back’. Por alguma razão, Arnold não disse: ‘I’ll be Back’. Eu disse: ‘I will be Back”.

Arnold Schwarzenegger pensava que ao mudar para “I will be back” soaria mais “como uma máquina”, porém Cameron rejeitou a ideia de abandonar a contração e interromper o vaivém entre eles para que pudessem avançar com o tiro.

“‘Você é o roteirista?'”, perguntou Cameron.

“E eu disse: ‘Não’, e ele disse: ‘Bem, não me diga como escrever'”, respondeu Schwarzenegger.

Atualmente, Schwarzenegger admite que Cameron era quem “absolutamente certo” em manter a frase. “Tornou-se a frase de filme mais citada, eu acho, na história do cinema”, comentou ele. “Então isso só mostra a você quem estava certo e quem estava errado.”