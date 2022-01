25ª Mostra de Tiradentes traz 169 filmes selecionados

A 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes foi aberta na última sexta-feira (21) com programação gratuita presencial e on-line pela plataforma www.mostratiradentes.com.br. Até o próximo dia 29, serão exibidos 169 filmes selecionados, entre longas, curtas e médias-metragens, em pré-estreias e oito mostras temáticas, onde se incluem duas produções paraenses: “Uma Escola no Marajó”, de Camila Kzan e “Meus Santos Saúdam Teus Santos”, de Rodrigo Antônio.

A programação também promove o 25º Seminário do Cinema Brasileiro, com 38 debates, 119 convidados virtuais, a série Encontro com os Filmes e rodas de conversa; além de oficinas e atividades como performance audiovisual, exposição, shows e atrações artísticas. A edição apresenta o eixo temático “Cinema em transição” e homenageia o cineasta do Distrito Federal Adirley Queirós. Essa será a segunda edição virtual do festival.

A Mostra recebeu 911 inscrições válidas, mas somente 97 curta-metragens foram selecionados. Camila Vieira, uma das curadoras das mostras de curtas, explica que, este ano as produções cinematográficas no segundo ano da pandemia pela Covid-19 apresentaram uma evolução: “A gente percebe que, desde o ano passado, muitas produções, principalmente em curtas, foram realizadas de forma independente, durante a fase de isolamento social, dentro do espaço doméstico, em estilo ensaísta, mais intimista. Este ano, tem uma elaboração melhor dessa linguagem, os filmes falam da pandemia mas com outro tipo de elaboração, que sai do ambiente doméstico e traz uma série de abordagens”.

Sobre os filmes paraenses selecionados, Camila Vieira observa que “É muito interessante ‘Uma Escola no Marajó’, é um curta de observação sobre uma escola. É interessante pensar o olhar (da cineasta) que é diferente, porque mostra como se dá o cotidiano desse espaço, de uma forma que engaja o espectador, o que se diferencia muito do documentário tradicional, é bem interessante”. O filme escrito e dirigido por Camila Kzan viaja até o município de Curralinho para retratar o cotidiano da Escola Sítio Porto Alegre, em uma pequena comunidade à beira do rio, que enfrenta dificuldades como a falta de combustível para a embarcação que realiza o transporte dos alunos.

“Tive o cuidado de não mostrar o Marajó como um lugar diferente e exótico. Eu busco contar histórias da nossa região com regionalidades, a partir do ponto de vista meu, que sou paraense, mas também dos personagens que eu coloco nos meus filmes. Temos as nossas especificidades que precisam ser compreendidas e valorizadas”, explica Camila Kzan. “O contexto educacional na Amazônia é mostrado como tal para que ele seja melhorado”.

"Meus Santos Saúdam Teus Santos" (Divulgação)

Já sobre "Meus Santos Saúdam Teus Santos”, Camila Vieira explica que o diretor (Rodrigo Antonio) “apresenta o processo de ritualização que envolve saberes populares e religiosos, que produzem uma relação interessante com esse lugar do comunitário”. O curta retrata a iniciação de Rodrigo Antônio na Pajelança a partir da pesquisa sobre a construção da memória de famílias negras, tese de mestrado em Artes pela Universidade Federal do Pará (UFPA). O filme estreou no Festival Court Derrière, na França, em outubro, foi exibido em vários festivais nacionais e internacionais e venceu o prêmio de Melhor Contribuição Artística ao Cinema no Festival de Vitória, Espírito Santo.

“Uma Escola no Marajó” será exibido na série 1 da Mostra Panorama, no domingo, 23, às 18h, de forma presencial no Cine-Tenda, e será disponibilizado no mesmo horário no site do evento, com o sinal do filme aberto por 24h. “Ter o meu filme lançado nessa mostra, que me traz muita satisfação. Essa mostra é uma das mais relevantes que a gente tem no país”, comemora Camila Kzan. Esse curta é coproduzido pelas produtoras paraenses Pina Filmes e CasaBarco Filmes. Enquanto "Meus Santos Saúdam Teus Santos", que tem produção da Leão do Norte Audiovisual, será exibido presencialmente, no Cine Praça, às 21h, na quarta-feira, 26.