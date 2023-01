Cinema perde o talento e a beleza italiana de Gina Lollobrigida

O cinema italiano perdeu uma grande estrela na última segunda-feira (16), a atriz A atriz Gina Lollobrigida, diva da sétima arte de meados do século XX, faleceu aos 95 anos. Conhecida pela sua beleza e sensualidade estonteante, a talentosa artista estava internada em um hospital de Roma. Gina participou de mais de 60 filmes, a atriz passou por uma cirurgia em setembro do ano passado, após fraturar o fêmur em razão de uma queda em casa.

Segundo o jornalista e crítico de cinema, Ismaelino Pinto, a atriz deixa um grande legado. “Eu tive o grande privilégio de conhecer Gina Lollobrigida no Festival de Cinema de Gramado de 1990, ela foi convidada pela organização do festival e ainda recebeu uma homenagem. Gina era um fenômeno, aquela invasão da beleza italiana nas telonas mundiais. Brilhou em Hollywood, onde foi transformada em uma grande estrela no mundo todo”, destacou o jornalista.

(O jornalista Ismaelino Pinto em encontro com a atriz no Festival de Cinema de Gramado em 1990)

Ismaelino destaca o talento da atriz como sua principal característica. “Primeiro, Gina tinha uma beleza estonteante, segundo, ela teve uma carreira muito longa como atriz, legados sempre deixados por grandes atrizes italianas. Uma das suas obras mais famosas foi o Corcunda de Notridame. Mas em 1953, teve uma projeção mundial com ‘Pão, Amor e Fantasia’, comédia indicada ao Oscar, com o renomado cineasta Vittorio De Sica (1901-1974) no elenco. Vale lembrar também que a Gina esteve presente em um carnaval no Rio de Janeiro nos anos 50. O Brasil tem boas histórias com essa estrela”, afirmou.

A atriz, de origem humilde, apareceu nas telonas, após ficar em terceiro lugar no concurso de beleza Miss Itália, em 1947. Na Itália, ela ficou famosa depois de atuar em filmes como "A Provinciana" e na comédia "Pão, amor e fantasia". Por volta dos anos 1970, após duas décadas de trabalhos frenéticos, a atriz se envolveu também com fotojornalismo. Publicou coletâneas de imagens e realizou entrevistas com personalidades importantes, sem deixar também a publicidade de lado, por todo sucesso que alcançou nessas décadas. A atriz ainda tentou se enquadrar também no âmbito político, mas não teve o mesmo sucesso do que as telonas. Seus últimos trabalhos como atriz foram nos anos 90, especialmente em séries de TV.