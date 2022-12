Cine Pe divulga hoje os vencedores da mostra 2023

A 26ª edição do Cine PE encerra, nesta quarta-feira (26), e o público vai conhecer os vencedores da Mostra Competitiva de Longas-Metragens, da Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Pernambucanos e da Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Nacionais. O jornalista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto, está no festival e acompanha de perto as programações.

Os seis longas nacionais selecionados para a mostra competitiva foram “Vermelho Monet”, de Halder Gomes (SP); “Aldeia Natal”, de Guto Pasko (PR); “Gerais da Pedra”, de Paulo Junior, Gabriel Oliveira e Diego Zanotti (MG); “Casa Izabel”, de Gil Baroni (PR); “Um Outro Francisco”, de Margarita Hernández (CE); e “Rama Pankararu”, de Pedro Sodré (RJ).

De acordo com o regulamento do CINE PE, são 12 categorias de prêmios para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens: Melhor filme, direção, roteiro, fotografia, montagem, edição de som, trilha sonora, direção de arte, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, atriz e ator. Os filmes das Mostras Competitivas de Curtas-Metragens Nacionais e Pernambucanos são julgados em dez categorias: Melhor filme, direção, roteiro, fotografia, montagem, edição de som, trilha sonora, direção de arte, ator e atriz.

Além da premiação oficial, o Canal Brasil oferece o Prêmio Canal Brasil de Curtas, no qual um júri composto por jornalistas e críticos de cinema escolhe o melhor filme de curta-metragem em competição. Além de ser exibido na grade de programação, o vencedor recebe o Troféu Canal Brasil e um prêmio de R$ 15 mil.

VEJA MAIS

O Júri Oficial de cada categoria das mostras competitivas será constituído por cineastas, críticos, pesquisadores e artistas com comprovada experiência, responsáveis por indicar os vencedores do Troféu Calunga.

O Troféu Calunga é oferecido aos vencedores das mostras competitivas de curtas e longas-metragens. A Calunga é a boneca carregada pela sacerdotisa dos cultos afro-brasileiros durante a apresentação do maracatu. Ela faz parte das cerimônias religiosas, onde recebe o nome de uma princesa e representa uma divindade, expressando um objeto de força e proteção. O Troféu Calunga é uma criação da artista plástica Juliana Notari. Os homenageados do CINE PE são contemplados com a Calunga de Ouro, e os filmes vencedores, com a Calunga de Prata.

Além das categorias premiadas pelo Júri Oficial, cabe ao público selecionar os vencedores do Júri Popular. Ao final de cada noite de exibição, os espectadores poderão tiveram a oportunidade de entrar no site oficial do festival para votar nos seus favoritos.

Nesta 26ª edição o CINE PE homenageia o diretor Sérgio Rezende, por sua competência e importância para o audiovisual, e Bárbara Paz, por seu olhar sensível como atriz, diretora e produtora brasileira.