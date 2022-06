Cine Líbero terá sala virtual

O Cine Líbero Luxardo apresentará na próxima quarta-feira, 22, a própria sala virtual. O evento será às 17h, e será aberto ao público. A Slava Virtual Cine Líbero Luxardo foi criada com o intuíto de oferecer uma programação diversa para o público que aprecia o cinema. Ela poderá ser acessada de qualquer dispositivo, de modo gratuito.

O Cine Líbero Virtual terá uma programação, com atualização semanal, a qual possibilita o acesso do público a títulos clássicos e recentes, entre curtas, médias e longas metragens. Serão oferecidos filmes premiados, de diretores reconhecidos pela crítica e pelo público de diversos lugares no mundo.

Serão mais 40 títulos que tiveram seus direitos de exibição adquiridos para fazer parte da sala virtual, cada título ficará uma semana à disposição. A cada semana, portanto, haverá pelo menos um lançamento, além de produções paraenses que estarão acessíveis gratuitamente ao longo do ano.

SERVIÇO:

Lançamento plataforma virtual de filmes

Data: 22/06

Onde: Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré)

Hora: 17 horas

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)