Cine Líbero Luxardo passa por obras e suspende exibição de filmes no formato presencial

Uma das salas de cinema mais frequentadas pelo público cinéfilo de Belém, o Cine Líbero Luxardo, iniciou nesta quinta-feira (19) mais uma etapa em sua história de mais de trinta anos. Com a iniciativa do governo do Pará, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), o espaço passa por obras de manutenção, "que vai trazer mais conforto aos frequentadores do local", diz o governo. Durante o período de obra, a programação seguirá, exclusivamente, na sala virtual, por meio do site www.cineliberovirtual.com.br.

“A Fundação Cultural do Pará deu início às obras de manutenção no Cine Líbero Luxardo, espaço de grande importância para a sociedade paraense justamente por permitir o contato com filmes regionais e independentes. Nesse sentido, as reestruturações que serão feitas no espaço buscam melhorar a experiência do público e dos nossos parceiros, trazendo novidades como um memorial do cinema no Hall Vicente Cecim. Por isso, reforçamos que o Líbero retornará com força total após esse período de mudança”, destaca o presidente da FCP Guilherme Relvas.

O Cine Líbero Luxardo tem 36 anos. Inaugurado em 1986, o cinema que hoje integra a Fundação Cultural do Pará (FCP), tem como ação estratégica promover a difusão do cinema por meio da exibição de produções nacionais e estrangeiras, desenvolvendo políticas de circulação e acesso aos bens culturais de ordem audiovisual em Belém e no estado do Pará.

A jornalista Jéssica Souza afirma que o Cine Líbero é um dos poucos espaços de exibição de circuito alternativo. "É um cinema acolhedor, pelo fato de ser pequeno e o único praticamente com programação diferenciada. Ontem (18) tive a sorte de ser a última a conseguir ingresso pra última sessão do filme premiado 'Aftersun' e antes do cinema fechar para reforma. Muita gente ainda ficou de fora. Então, será um grande investimento cultural por parte do estado na reconstrução desse espaço", enfatizou a cinéfila.

Sala virtual - O Cine Líbero Virtual possui diversos títulos nacionais e internacionais, além de títulos do cinema autoral e independente. Para acessar, basta fazer um rápido cadastro e escolher a sessão. Para conferir a agenda de filmes, acesse www.cineliberovirtual.com.br.