“Cine Ananin nos Bairros” terá nova exibição em escola nesta terça-feira (10); saiba mais

Ir ao cinema, sentar em uma poltrona e assistir um filme pode parecer algo simples e acessível, mas a democratização do cinema no Brasil percorre um longo caminho para alcançar a todas as classes sociais. Sendo assim, o projeto “Cine Ananin nos Bairros” organiza mais um evento totalmente gratuito nesta terça-feira (10), às 19h30, para levar o cinema as comunidades de Ananindeua. Com a exibição de filmes em escolas, praças públicas, centros comunitários e em ruas, o evento proporciona diversão, cultura e entretenimento à comunidade local.

VEJA MAIS

Além da exibição de filmes, o evento terá outras atrações como: oficinas de cinema, debates após a exibição dos filmes e um momento para conversar com a comunidade, no intuito de fomentar um ambiente acolhedor e de respeito no Centro Educacional Brasileirinho, no bairro do 40 Horas. Os filmes exibidos são de produções nacionais e regionais de diversos gêneros, permitindo que toda a população de Ananindeua desfrute de um entretenimento de qualidade, independente de sua situação financeira. “Através das atividades do projeto, fortalecemos os laços comunitários, promovendo uma sensação de pertencimento e união entre a comunidade local”, pontua Cristiano Aguiar, coordenador geral do projeto.

Após um grupo de entusiastas da cultura e do cinema da região reconhecerem a carência de atividades culturais, o grupo enxergou no cinema uma importante ferramenta de entretenimento, educação e inclusão social. Dessa maneira, foi acordado que unir forças para realizar o projeto “Cine Ananin nos Bairros”, era o caminho mais curto para se inspirar em exemplos bem sucedidos em outras partes do Brasil e realizar em Ananindeua. “Vimos a oportunidade de trazer essa experiência mágica para nossa própria comunidade”, contou Cristiano.

Por oferecer atrações que incentivam a cultura e a educação, o “Cine Ananin no Bairros” tornou-se vital para a sociedade de Ananindeua. “Oferecer acesso a filmes e atividades culturais é essencial para enriquecer a vida dos moradores do município, estimulando a apreciação do audiovisual e ampliando seus horizontes”

Participante de duas edições do “Cine Ananin no Bairros”, Suellem Castro, de 31 anos, revelou ter tido uma experiência iluminada ao levar seus dois filhos que jamais tinham visto um projetor de perto. “Vi nos olhos deles o encanto de ter conhecido pela primeira vez o cinema. O mais velho então, de oito anos, participou entusiasmado e quer conhecer mais. Se encantou com as histórias e foi muito bom trazer eles para junto da comunidade. Viremos mais vezes.”, comentou Suellem.

O projeto “Cine Ananin nos Bairros” já realizou mais de 20 exibições em escolas, igrejas, centros comunitários e praças públicas, e teve um alcance de mais de 3 mil pessoas entre crianças e adultos do município em 2024. A programação busca levar filmes de qualidades e atividades culturais aos bairros da cidade como forma de proporcionar um ambiente seguro para a comunidade se reunir e se divertir.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)