Cinco projetos culturais em Belém receberão apoio do Programa 'Rouanet nas Favelas'; saiba quais são

O Programa Rouanet nas Favelas, criado pelo Ministério da Cultura (MinC), irá destinar R$ 5 milhões para projetos culturais em cinco capitais do país. Belém foi uma das selecionadas, que contemplou cinco iniciativas culturais: Cores do Pará – Colorindo Favelas de Belém; Batalha de São Brás: Copa Paraense de Rimas; 1ª Feira Margem de Arte Gráfica da Amazônia Nortista; Escola de Samba Mirim O Rancho do Amanhã e Flor da Infância - O Boi na Rua.

Os recursos destinados para os projetos serão arrecadados através dos incentivos fiscais da Lei Rouanet, em parceria com a Vale. O valor máximo individual que cada projeto poderá receber é de até R$ 200 mil.

Cada um dos projetos usará os recursos da Lei de incentivo para viabilizar suas respectivas iniciativas culturais, as quais poderão ser impulsionadas na Região Metropolitana de Belém.

A Batalha de São Brás, por exemplo, é um dos maiores eventos de cultura Hip-hop de Belém, um movimento que começou em 2013 e já promoveu duelos de MC’s de diversas regiões do Pará.

Na batalha, vence aquele que dispara as melhores rimas contra o seu adversário, respeitando diversos critérios de ritmo da batida musical e da oralidade, conceitos que dão uma característica própria à identidade cultural deste movimento urbano.

Batalha de São Brás é um dos maiores movimentos culturais de Hip-hop em Belém (Foto: Jonas Amador / Divulgacão)

Em sua página oficial do Instagram, os organizadores da Batalha de São Brás comemoraram a seleção de seu projeto no edital da Lei Rouanet.

“Queremos agradecer a todos que fazem parte desse projeto e acreditaram em nossa visão desde o início. É uma honra fazer parte de uma iniciativa tão significativa para a cultura urbana”.

Cores do Pará

O projeto Cores do Pará existe desde 2022 e consiste em uma ação educativa e cultural de capacitação em artes visuais e foco nas técnicas do Muralismo e Grafite.

Através desta iniciativa, mais de 600 pessoas já foram capacitadas nestas técnicas artísticas. O trabalho desenvolvido pelo projeto resultou em diversos murais artísticos, que estão espalhados nos municípios de como Ananindeua, Bragança, Benevides, Castanhal, Inhangapi, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Marituba, Magalhães Barata, Melgaço, Paragominas, Juruti e outros.

De acordo com André Monteiro, idealizador do projeto, a notícia da aprovação no edital foi recebida com muita alegria por todos os integrantes do Cores do Pará. Com o apoio da Lei Rouanet, seu objetivo principal será de ampliar a capacitação dos jovens.

“Nosso objetivo principal é garantir que eles tenham uma opção de renda na periferia, através da arte urbana. Hoje temos muitos jovens que participaram das capacitações e hoje estão trabalhando na área. Antigamente o grafite era algo marginalizado, mas agora é uma arte respeitada e presente de forma espontânea nas periferias de Belém”, explica André.

Cores do Pará promove a capacitação de jovens na prática do grafite e muralismo (Foto: Josué Ramos)

Nesta edição do projeto, além dos cursos de muralismo e grafite, o Cores do Pará vai promover atividades transversais aos jovens, como debates sobre meio ambiente, sustentabilidade, saúde e a realização da COP 30, em Belém, no ano de 2025.

As ações do projeto acontecerão em centros comunitários da periferia de Belém, localizados nos bairros da Cabanagem, Bengui, Sacramenta e Icoaraci. O objetivo será o de atender os jovens que moram nestes territórios e que estão em situação de extrema vulnerabilidade pessoal e social.

Segundo André, o trabalho que será desenvolvido com os jovens será direcionado para a temática de redução da violência nas periferias.

“Além de levar a opção de renda, também levamos o tema da arte, que é a cultura da paz. As oficinas vão ser conduzidas para que os jovens abordem esse tema, a paz e a forma de contribuir para a redução da violência”, pontua o idealizador.

Sobre o Rouanet nas Favelas

O Edital Rouanet nas Favelas é uma iniciativa criada através da parceria entre o MinC, a Vale, o Instituto Vale Cultural e a Central Única das Favelas (Cufa). O objetivo do programa é alcançar territórios brasileiros que registram pouco índice de projetos aprovados para captação de valores pela Lei Rouanet e já contam com a atuação da Vale.