Rainha das Rainhas é destaque nas redes sociais do Ministério da Cultura; confira o vídeo

O Ministério da Cultura (MinC) publicou um vídeo nesta quinta-feira (11/04), em que homenageia o concurso Rainha das Rainhas, exaltando as particularidades do evento enquanto manifestação cultural. Neste ano, o concurso chegou à edição de número 76 e teve Fernanda Costa como a rainha do Carnaval paraense.

“Hoje nós vamos viajar até Belém do Pará, onde acontece um dos mais tradicionais concursos de beleza do país!”, anuncia o texto do Ministério. Dentre os destaques da produção publicada na página do Instagram, estão as “fantasias monumentais”, que segundo o MinC transformam o “Rainha das Rainhas num espetáculo único”.

“Conheça um pouco mais dessa disputa original da região Norte, que mistura elementos da cultura amazônida, beleza e muita criatividade!”, diz ainda a legenda do vídeo.

A apresentadora do audiovisual destaca a longevidade do concurso. "Um dos mais antigos concursos de beleza ocorre em Belém do Pará. E você não vai acreditar no que essas mulheres fazem na passarela!", exalta o texto.

A coordenação do concurso pelo Grupo Liberal ocorreu após 19 anos depois da primeira edição. O jornalista Romulo Maiorana passou a comandar a competição, ao comprar a Folha do Norte e incorporá-la ao Grupo Liberal. A popularização do Rainha das Rainhas veio com o início das transmissões pela televisão aberta. A primeira delas foi realizada em 1976, com a inauguração da TV Liberal.

A diretora geral do concurso, Giordana Maiorana, destaca o quanto o concurso que o avô ajudou a expandir continua a crescer. “Fico muito feliz em ver o concurso que o meu avô tanto gostava está ganhando mais visibilidade pelo país. E, é muito gratificante estar envolvida na organização há alguns anos e acompanhar tudo isso. Ver todas as partes do Brasil conhecendo e entendendo o que é de fato o Rainha das Rainhas”, destacou a diretora Giordana Maiorana.

Giordana também ressaltou o quanto Alane, participante do BBB 24, aproveitou o reinado como Rainha das Rainhas. “Ficamos muito felizes em ver a Alane divulgando para todos os cantos do Brasil este grande concurso. Ela foi uma vencedora que sempre realmente viveu todo o pós e ‘vive’ até hoje. Isso é muito importante para o concurso”, complementou.

O coordenador geral, Aurélio Oliveira, ressaltou o quanto o Rainha das Rainhas está intrinsicamente relacionado com as famílias e a cultura paraense. “É uma tradição que vai passando de geração em geração, uma avó que já participou, uma mãe que já participou, e uma neta que também vai participar. A gente escuta e ouve muito das participantes o quanto elas se dedicam a isso, a realizar um sonho de vida”, assegura.