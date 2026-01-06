Cidade Velha recebe ‘Belém, a Flor do Grão Pará por Alba Mariah’

Belém é uma cidade a ser descoberta todos os dias. Isso porque prestes a completar 410 anos de história na próxima segunda-feira (12), a capital paraense não perde a capacidade de surpreender moradores e visitantes com sua história e cultura, e, por isso, costuma ganhar homenagens várias, como por exemplo, versos, músicas e shows por ocasião de seu aniversário. Em 2026, não vai ser diferente. Entre tantas celebrações da data de fundação da cidade (12 de janeiro de 1616), a capital do Pará receberá, neste sábado (10), a partir das 20h30, o show “Belém, a Flor do Grão Pará por Alba Mariah”. Será na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha, onde começou a história belenense.

A cantora Alba Mariah, o público e a cidade vão estar juntos para celebrar a identidade amazônica, a partir da música. E o show tem tudo a ver mesmo com identidade. Isso porque Alba é uma artista que está na cena cultural desde os 16 anos de idade, e se destaca como intérprete, ou seja, apropria-se de músicas e e dá a sua forma (interpretação) para as canções.

Alba conta que faz muito tempo que ela gostaria de apresentar um show só com músicas paraenses. Ela tem feito algo nesse sentido com a cantora Andréa Pinheiro, já por duas edições. Projeto esse que elas têm o intuito de levar ao teatro. “Aproveitei o aniversário de Belém para pegar clássicos do cancioneiro paraense que há muito tempo eu quero fazer, canções que eu já gravei, para cantar junto com o público. O importante é a popularidade dessas canções, para que a gente possa festejar os 410 anos de Belém. O motivo do show é esse”, destaca Alba.

No show, Alba Mariah vai estar na companhia de João Daibes ao piano, Taylan no baixo e direção musical, William Jardim na guitarra e Tomás Vieira na percussão.

Além de celebrar a efervescência cultural, a potência dos artistas paraenses, amazônidas, a apresentação funcionará simultaneamente como pré-lançamento do novo trabalho de Alba Mariah, intitulado “Rastro de Saudade, Chico Sena por Alba Mariah”.

Trata-se de um EP que será dividido em três vezes. A primeira parte será lançada no dia 12; a segunda, em 18 de fevereiro, aniversário de Alba, e a terceira, em 7 de abril, aniversário de vida de Chico Sena (7 de abril de 1961, em Abaetetuba), no Teatro Margarida Schivasappa, com o show “Romaria, Rastro de Saudade”.

Flor

O título do show deste sábado (10), “Belém, a Flor do Grão Pará por Alba Mariah”, é uma referência ao cantor e compositor Chico Sena, irmão de Alba. Também, relaciona-se à importância de Belém no cenário mundial, inclusive, neste período pós-COP 30, evento que deu uma projeção importante internacionalmente a Belém como pontua a cantora.

“Então, como revisitar essa Flor? De que forma mostrar essa Flor? Olha quantas coisas próximas a essa Flor são bonitas, não só ela, mas seus compositores, sua natureza exuberante, os artistas, todo mundo nesse contexto, e é uma homenagem ao Chico, autor dessa canção icônica (“Flor do Grão-Pará”)”.

A canção já foi gravada duas vezes por Alba Mariah. A primeira em uma coletânea de artistas paraenses nos anos 1990, e a segunda, ao vivo, no ponto de cultura Casa da Luna, na Feira do Açaí. Dessa forma, o show traz à tona a canção e a obra de Chico Sena para antigos e novos admiradores do trabalho musical dele. “É uma homenagem, sim, a ele”, ressalta Alba. Chico Sena faleceu em 27 de abril de 1986.

Além de shows, a arte de Alba Mariah pode ser conferida no álbum “Simplesmente Vital”, de 2017, com parte da obra do cantor e compositor Vital Lima, e no álbum “Alba Mariah, Rastro de Saudade”, a sair em breve, e mais em singles lançados plataformas digitais.

A cantora pretende lançar em 2026 mais dois trabalhos, ou seja, uma compilação de trabalhos feitos por ela e o álbum “A Flor do Mundo”, reunindo canções em homenagem a entidades da religião dela, Tambor de Mina. Ela vai comemorar seus 60 anos com o show “Alba Maria Temporal” no Theatro da Paz, em 27 de outubro.

Alba Maria nasceu em Belém, no bairro do Jurunas, na rua dos Tamoios. Ela diz ter uma relação conflitante com Belém, entre momentos de alegria e de revolta, isso mais por conta do descaso com o patrimônio histórico. Porém, desde cedo, por orientação dos pais, ela visitava a cidade, descobrindo casarões, praças, ruas, monumentos, para, “viver, de fato, a cidade”. “É uma relação sempre muito criativa com Belém, e grata, porque é uma cidade ímpar e que merece o nosso respeito, o nosso carinho”, ressalta.

Para Alba, cantar significa “tocar as pessoas”, num processo de entrega total dessa artista no palco. Daí que o show em homenagem a Belém segue à risca o encantamento da “Cidade das Mangueiras”, com 410 anos de história: o de serem descobertos novos horizontes a cada momento.

Serviço:

Show ‘Belém, a Flor do Grão Pará por Alba Mariah’

Em 10 de janeiro de 2026

Abertura com Marcelo Sirotheau, a partir das 20h30

Na Casa Apoena, na rua São Boaventura, 171,

na Cidade Velha, em Belém - PA

Mesas e ingressos: 91 - 98198-0981



