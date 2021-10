Cia. Paulista 'Circo do Asfalto' faz última apresentação em Belém neste domingo

O Sesc no Pará está com uma programação especial para este fim de semana. As cidades de Belém, Santarém e Castanhal terão apresentações de espetáculos infantis, contações de histórias, shows, entre outros. Além das atividades presenciais também haverá uma programação online que pode ser acompanhada pelas redes sociais da instituição.

Um dos destaques da programação na capital paraense será o espetáculo infantil “Show da Percha: a eurotur”, com a Cia Circo do Asfalto, de São Paulo, no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso, neste domingo (17), às 11h.

Uma percha - peça usada em atrações circenses - ajuda a conduzir o espetáculo. "Trata-se de um aparelho de circo muito antigo, milenar. Com ele a pessoa que fica na parte de baixo consegue segurar o mastro para que a pessoa em cima faça as acrobacias. A Cia de Circo do Asfalto remontou esse aparelho para trabalhar na rua e em espaços alternativos como os do Sesc", explica a artista circense Fran Marinho, a Palhaça Francisquinha.

Esta será a primeira vez que o grupo apresenta o espetáculo em Belém, onde ele estará aberto para todos os públicos. "Ele é destinado para toda a família. Não é exclusivamente infantil. Dizemos que se destina a todos porque as crianças gostam, mas os pais também vão gostar", garante.

O espetáculo já apresentado em várias cidades do país, chega à Belém com um grande desafio: resgatar a atenção do público para apresentações circenses de rua depois de tanto tempo sem que elas ocorressem por conta da pandemia.

"Muitas vezes, em apresentações recentes pelo território nacional percebemos a diferença no público, principalmente nas crianças. Elas estão muito mais ansiosas, talvez por conta do acesso demasiado ao celular e às telas. Eu acho que deu uma prejudicada e que não vamos conseguir a curto prazo prever seus danos, mas a gente percebe que as crianças estão diferentes, não conseguem ficar muito tempo sentadas contemplando um espetáculo, resultado desse tempo fechadas dentro de casa. Mas isso é percebido de forma geral no público, inclusive nos adultos também", avalia a artista.

A Palhacinha aproveita para convidar a todos a saírem de casa nesse final de semana, com todos os cuidados sanitários necessários, para acompanhar as apresentações. "Venham assistir ao nosso espetáculo neste sábado e domingo, ele é para toda a família com apresentações de acrobacias, palhaçaria, malabarismo, equilibrismo e acrobacia aérea. Não perca não que vai ser incrível", diz.

Agende-se:

Espetáculo Infantil “Show da Percha: a eurotur”, com Cia Circo do Asfalto (SP)

Data: 17/10 às 11h

Ingresso:

Trabalhador do comércio e seus dependentes: Gratuito; Conveniado, idosos e estudantes: R$ 2,50 e público em geral: R$ 5. Crianças até sete anos não pagam

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilho França, 522/523).