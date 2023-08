Cia de Ballet Dalal Achcar leva ‘Floresta Amazônica’ ao palco do Theatro da Paz

O Theatro da Paz vai receber, nos próximos dias 5 e 6 de agosto, a montagem “Floresta Amazônica”, da Cia de Ballet Dalal Achcar, de Dalal Achcar, um dos maiores nomes do balé nacional. As apresentações vão ocorrer no sábado e domingo, respectivamente, às 20h e 16h. Os ingressos serão gratuitos e disponibilizados no dia do evento, a partir das 9h da manhã de cada dia de sessão, na bilheteria do teatro ou pelo site Ticket Fácil - são duas unidades por pessoa e crianças a partir dos três anos também precisam de ingresso para entrar no espetáculo.

Toda a apresentação de balé foi inspirada na sinfonia escrita pelo compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. A primeira versão da obra, criada pela coreógrafa Dalal Achcar em 75, estreou no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Agora, quarenta e oito anos depois da sua estreia, a “Floresta Amazônica” abre a temporada e se apresenta em Belém.

Entre os selecionados para participar do espetáculo - bailarinos e solistas -, há paraenses que participaram anteriormente de audições e vão trazer em cena toda a brasilidade.

Segundo Daniel Araujo, diretor do Theatro da Paz, as audições foram realizadas nos dias 15 e 16 de julho, que resultaram na seleção de 25 bailarinos e bailarinas para integrar o elenco, “reforçando o compromisso com a valorização dos artistas regionais e a preservação da identidade cultural amazônica”.

Daniel ressalta a importância de receber a cia de ballet juntamente com a apresentação. “(...) Ao trazer para o centro das atenções a majestosa Floresta Amazônica por meio da dança e da música, esse espetáculo é capaz de sensibilizar e conscientizar o público sobre a importância da preservação desse patrimônio natural tão valioso para toda a humanidade”, afirmou o diretor.

A montagem da obra musical tem a concepção, coreografia e direção de Dalal, que trabalho movimentos diferentes e inesperados dentro do ballet clássico, inserindo ginástica natural e acrobacia.

No palco, o público poderá acompanhar um balé em dois atos, que conta uma história de amor entre um homem branco e uma deusa indígena da floresta, que, ao se apaixonar pelo “estrangeiro”, transforma-se em mulher. O romance é considerado pelos indígenas como desrespeitoso. Mas diferente do que imaginam, o amor salvará a floresta da destruição humana causada pelos exploradores.

A apresentação é dividida em várias partes, que mostram os passares da história. Tudo começa com a apresentação do tema e a preparação dos telespectadores para imergir na floresta. Em seguida, começa a “Série dos Pássaros”, uma seção no qual são utilizados instrumentos de percussão para imitar cantos e sons de animais amazônicos.

Quanto a música, Villa-Lobos consegue fundir em uma única obra elementos eruditos com os ritmos populares e folclóricos. O cenário é de Hélio Eichbauer e o figurado de Jose Varona e Dalal Achcar. A iluminação ficará a cargo de Maneco Quinderé.

Inspiração

De acordo com a biografia de Villas-Lobos, a sua composição foi influenciada pela vivência pessoal que teve na Região Amazônica, onde viveu durante a juventude. Ele ficou encantado pelo ambiente exótico e a cultura indígena que “transpirava” pelas florestas.

Toda essa admiração levou-o a compor “A Floresta do Amazonas”, uma sinfonia que retrata toda a exuberância da floresta presente na região. Ela é considerada o ponto alto do seu legado. “Danças”, que combina elementos folclóricos com música clássica, também demonstra esse encantamento.

O espetáculo “Floresta Amazônica” é apresentado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal União, com produção da Aventura e com a parceria e apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Theatro da Paz.

Serviço

Balé "Floresta Amazônica”

Data e horário: os dias 05 de agosto, às 20h, e no dia 06, às 16h;

Local: no Theatro da Paz;

Entrada gratuita.