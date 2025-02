Chrygor traz até Belém clássicos do pagode anos 90 neste sábado (22)

Uma das vozes mais marcantes do pagode dos anos 90 estará em Belém para um show solo neste sábado (22). Trata-se de Chrigor, ex-integrante do Exaltasamba e dono de clássicos como 'Me apaixonei pela pessoa errada', 'Meu jeito de amar', ’24 Horas de amor’, entre outros sucessos que sempre tocam nas rodas de pagode.

O show será no Grêmio Literário Português, às 21h30, no tradicional Baile Vermelho e Verde. A programação especial celebra a história de 50 anos do Baile, com uma apresentação marcante de Chrigor, que em 2024 completou 30 anos de carreira.

Além da apresentação de Chrigor, o evento contará com as atrações: Fanfarra Pesadona, Richelle Haliday e Irreverência, que tocarão músicas de gêneros diversos, o que garante uma programação variada para o público presente.

Animado para tocar na capital, paraense, Chrigor afirma que possui uma linda história de amor com a cidade há muito tempo.

Chrygor afirma que tem um carinho especial pelos fãs de Belém (Foto: Divulgação)

“Belém é uma das cidades que temos um dos maiores fã clubes do Brasil, nosso caso de amor com a cidade vem desde os anos 1990 e por isso os shows sempre são muito especiais”, relata Chrigor ao lembrar das diversas apresentações realizadas na capital.

O produtor do Baile Vermelho e Verde, Marcos Guerreiro, explica que a organização do evento não teve dúvidas ao pensar no Chrigor como a atração principal da programação, uma vez que, segundo ele, Belém vive um momento de nostalgia com músicas de pagode.

“Com a chegada dos 50 anos do Baile Vermelho e Verde precisávamos de uma atração especial para celebrar a data. Chegamos a um consenso de que Chrigor seria o melhor nome possível, por ele ter muitos sucessos dos anos 90, e Belém vive esse momento nostálgico no pagode. Chrigor é um parceiro de longa data e ficamos muito felizes quando ele aceitou participar do evento”, conta Marcos.

Marcos ressalta que a programação do Baile também ofertará ao público presente uma grande variedade de produtos, e oportunidades diversas de entretenimento. “É um baile temático de 50 anos, então vai ter venda de produtos carnavalescos, como máscaras, sobrinhas, acessórios, paredes instagramáveis, batalha de confete e muito mais”, garante o produtor.

Os ingressos para o Baile Vermelho e Verde estão disponíveis por meio do telefone: 91 8386-0803. Os bilhetes consistem em uma mesa para quatro lugares, no valor de R$ 350 para sócios e R$ 400 para não sócios.

Sobre Chrigor

Chrigor integrou uma das formações de maior sucesso da banda Exaltasamba. Dividindo os vocais ao lado do cantor Péricles, ele permaneceu no grupo entre os anos de 1993 até 2002, período em que se consolidou como um dos maiores vocalistas e músicos do pagode nacional. A saída de Chrigor do Exaltasamba foi motivada por problemas de saúde mental, que ocorreram logo após o falecimento de seu pai. Para não impactar negativamente o grupo, o cantor decidiu sair e investir em sua carreira solo, na qual ele lançou diversas músicas novas.

Apesar de ter saído do Exaltasamba, a amizade com os artistas permaneceu ao longo do tempo. Em 2021, Chrygor participou do álbum Minha História: Onde Tudo Começou’ disco que também conta com as interpretações de Péricles e Lenadro Lehart.

O trabalho mais recente de Chrygor foi um feat musical que realizou com o grupo Sorriso Maroto. O single Mega Star/Telegram foi lançado em 2024 e está disponível nas plataformas de streaming de música.

Serviço:

50 anos do Baile Verde e Vermelho

Local: Grêmio Literário Português - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 10

Data: 22 de fevereiro (sábado)

Horário: 21h30