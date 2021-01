Christine Fernandes e Floriano Peixoto levantam suspeita de reconciliação

Christine Fernandes e Floriano Peixoto aparecem juntos e levantam suspeita de retomada no casamento. Uma foto dos dois com o novo cão, da raça Branco Suíço, foi publicado pelo Instagram do canil Novo Tempo, e o que chama atenção é a legenda, que afirma que eles agora têm "um novo membro da família".

Separados, desde 2018, após 18 anos de casados,Chirtiane e Floriano se casaram em 2000 e são pais de Pedro, de 16 anos. A assessoria de imprensa não comenta sobre a vida pessoal da atriz.