Chico César celebra o Carnaval e destaca conexão com Belém

O Grupo O Liberal está realizando a cobertura do Carnaval de Recife a convite da prefeitura, acompanhando de perto uma das maiores festas do Brasil. Nesta quinta-feira (27), a abertura oficial contou com diversas atrações, entre elas o cantor Chico César.

Em entrevista, Chico falou sobre sua relação com o Carnaval e sua agenda intensa nos próximos dias. “Eu celebro o Carnaval cantando, brincando, fazendo música, me apresentando e encontrando amigos. E aqui, no Carnaval de Recife, é o lugar ideal para essa celebração, porque tenho muitos amigos e muitos palcos,” afirmou o cantor.

Chico também destacou seu carinho por Belém, cidade com a qual tem uma forte conexão desde os anos 70. “Tenho uma relação de amor com Belém. Sempre admirei Mestre Pinduca, desde quando vendia os discos dele, e depois me tornei amigo dele. Também sou muito amigo de Nilson Chaves e abraço essa cultura paraense como parte da minha. Tenho muito carimbó no meu repertório e gosto muito disso,” disse.

Além de comemorar sua participação na festa, Chico César revelou que este ano celebra os 30 anos de seu primeiro disco e anunciou dois novos projetos. “Este ano celebro 30 anos do meu primeiro disco, e tenho dois projetos: um show com orquestra e outro apenas com voz e violão,” adiantou.