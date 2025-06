Chico Buarque passa por cirurgia no crânio

O cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, passou por uma cirurgia no crânio na manhã desta terça-feira, 3, no Rio de Janeiro.

Por que Chico Buarque foi operado?

Segundo a assessoria do artista, o procedimento já estava programado e foi conduzido pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, com acompanhamento do clínico geral de Chico, dr. Antonio José Carneiro.

A cirurgia, considerada simples, foi feita para aliviar uma pressão intracraniana.

"Era uma operação já programada. Foi um procedimento simples, rápido, realizado esta manhã, para diminuir a pressão intracraniana. Chico já está de volta ao quarto e está ótimo. Fica em observação por um tempinho e deve ter alta em breve", informou a assessoria do músico ao Estadão.

Não há, no entanto, informação sobre a previsão de alta.

No domingo, 1º, Chico Buarque surpreendeu o público do show de Gilberto Gil, no Rio, ao subir no palco e cantar Cálice.