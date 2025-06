Chico Buarque faz participação surpresa em show de Gilberto Gil no Rio

Chico Buarque e Gilberto Gil dividiram o palco neste domingo (1º/6) para cantar “Cálice”, no Rio de Janeiro. Composta nos anos 1970, em plena ditadura militar, a música se tornou um símbolo da resistência artística e política da época.

Nas redes sociais, fãs e outros artistas repercutiram a participação especial de Chico no show de Gilberto. “Que coisa mais linda!!”, comentou a cantora Marisa Monte. “A inveja que eu tô sentindo de quem ‘tava’ nesse show não me faz uma pessoa boa”, brincou uma internauta.

No sábado (31/5), Djavan foi o convidado especial do show de Gilberto Gil. O cantor se apresentou na Marina da Glória em uma nova rodada da turnê "Tempo Rei" na capital. O público foi ao delírio quando Djavan subiu no palco, e logo se juntou ao anfitrião para cantar "Estrela", canção de Gil de 1997.

'Tempo Rei' de Gil

A turnê já passou por Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, e ainda vai a Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Belém, Porto Alegre, Fortaleza e Recife. As apresentações vêm emocionando o público, brindado com um convidado surpresa para cantar ao lado de Gil a cada show. Já passaram pelo palco Sandy, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, e muitos outros.