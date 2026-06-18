'Chico Bento 2' é confirmado após sucesso de bilheteria do primeiro filme

Depois do sucesso de Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa, a Biônica Filmes anunciou, nesta quinta-feira, 18, a produção de Chico Bento 2. A novidade foi compartilhada por Isaac Amendoim, intérprete do protagonista, que revelou que os ensaios para o novo filme já começaram.

"Vai se aprumando aí, vai se ajeitando, porque o que vem aí vai ser bom demais da conta. E vai ter aventura e emoção em dobro!", disse Isaac, usando o sotaque inconfundível de Chico. "Já, já volto com mais novidade."

"A gente já tá nos ensaios com nosso diretor Fernando Fraiha e a diversão só aumenta. Eu tava com muita saudade da Vila Abobrinha e da minha turma. Tenho certeza de que essa história vai ser boa demais da conta e arrancar mais risadas de todo mundo."

De acordo com comunicado oficial enviado pela produtora à imprensa, a sequência reunirá a equipe e o elenco do longa de 2024, indicando os retornos de Pedro Dantas como Zé Lelé, Anna Julia Dias como Rosinha, Davi Okabe como Hiro e Guilherme Tavares como Zé da Roça. O elenco adulto de Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa era formado por Débora Falabella, Guga Coelho, Livia La Gatto, Augusto Madeira e Luis Lobianco, além de Taís Araújo, que fez participação especial.

O novo longa mostrará Chico e seus amigos partindo em uma nova jornada, agora tentando realizar um desejo especial da Vó Dita (Thais Garayp). As filmagens começam ainda em 2026.

Com uma bilheteria de mais de R$ 14 milhões, Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa também foi consagrado com o Grande Otelo de Melhor Filme Infantil 2025 e o Prêmio ABRA, da Associação Brasileira de Autores Roteiristas, de Melhor Roteiro Infantil 2026.

O primeiro filme de Chico Bento está disponível para streaming no Prime Video.