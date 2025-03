Cheia de rio arrastra parte de ponte romana na Espanha

A cheia do rio Tajo arrastou parte de uma ponte romana em Talavera de la Reina, na província de Toledo, centro da Espanha. O governo está preocupado com a elevação de vários rios após três semanas de chuvas intensas e nevascas.

"Esta noite é um dia terrível para a história de Talavera. Nossa ponte antiga ou 'romana' acaba de ruir parcialmente", escreveu nas redes sociais José Julián Gregorio, prefeito da cidade a 120 km de Madri.

Imagens do desabamento, que ocorreu na noite de sábado, mostram partes caindo de um dos arcos da ponte, fechada devido ao aumento do fluxo do rio.

A passagem foi construída no final do século XV sobre uma estrutura anterior do período romano, parcialmente reutilizada como fundação. Sua última restauração foi em 2002, segundo a Prefeitura.

Neste domingo, a Espanha enfrentou os últimos golpes da tempestade Martinho, a quarta a despejar chuvas fortes em três semanas.

Cidades como Ávila, Toledo e Segóvia monitoram seus rios, cuja elevação foi causada pela chuva, neve, derretimento do gelo e transbordamentos de reservatórios que precisaram liberar água.

Assim, "19 barragens estatais na bacia do Tajo liberam quantidades significativas de água", informou a Confederação Hidrográfica do Tejo no seu último relatório de sábado.

A tempestade anterior a atingir a Espanha, Laurence, deixou três mortos e um desaparecido na Andaluzia, no sul.

No sábado, três montanhistas morreram em uma queda no pico de Moncayo, no nordeste do país, em condições climáticas adversas.

Dez das 19 regiões da Espanha estavam sob alerta laranja e amarelo neste domingo por causa de chuva, neve, ventos e ondas fortes ao longo da costa.