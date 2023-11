Chega ao fim o noivado de Neymar e Bruna Biancardi, diz jornal

O noivado de Neymar Jr. e da influenciadora digital Bruna Biancardi chegou ao fim, segundo informações do jornal Correio Braziliense. O casal, que estava junto desde 2020, teria terminado após diversas polêmicas envolvendo supostas traições do jogador. A última delas foi uma festa privada em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde ele teria sido flagrado aos beijos com uma loira.

Apesar do término, os dois mantêm uma relação cordial para a criação da filha, Mavie, que nasceu prematura no dia 6 de outubro. Segundo informações, o motivo principal para o adiamento do anúncio oficial do término seria a recuperação pós-parto de Bruna Biancardi. A influenciadora ainda está se recuperando do parto prematuro de Mavie e não quer que a notícia da separação afete sua saúde ou a da filha.

A notícia oficial do fim do relacionamento deve ser divulgada em breve. O ex-casal ainda não se pronunciou sobre as últimas informações que circulam nas redes sociais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)