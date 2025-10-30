Capa Jornal Amazônia
César Tralli se despede do JH, ganha coxinhas e revela que está com 'friozinho na barriga'

Nesta sexta-feira, 31, será a vez de William Bonner passar o bastão para Tralli, ao vivo, no fim do Jornal Nacional.

Estadão Conteúdo
fonte

Tralli subsituirá William Bonner com âncora titular do Jornal Nacional (Reprodução / Globo)

Nesta quinta-feira, 30, César Tralli apresentou, pela última vez, o Jornal Hoje, na TV Globo. O jornalista passará a ser o âncora do Jornal Nacional na próxima segunda-feira, 3.

Antes de se despedir do jornal vespertino, ele conversou a distância com Ana Maria Braga, no Mais Você.

Emocionado, Tralli disse que está ansioso pela nova posição. "Esse friozinho na barriga faz parte do entusiasmo, do incentivo, da nossa busca por crescimento, por amadurecimento. Então, é uma missão nova que eu recebo com muita felicidade, com muita alegria, tenho absoluta noção da responsabilidade que eu vou ter a partir de agora no Jornal Nacional", disse à Ana Maria.

"É um jornal feito com tanta dedicação, com tanto amor também para o nosso público, né? O comprometimento, a seriedade, a isenção, tudo que o jornalismo profissional aqui da Globo produz. Então, eu carrego toda essa experiência de vida que tenho aqui dentro, em 33 anos de reportagem, de apresentação, para o JN. Espero cumprir essa missão com muita tranquilidade, serenidade e com toda dedicação que eu tenho e amor que eu tenho pelo jornalismo", completou.

Assim que finalizou a conversa com Ana Maria, Tralli recebeu um mimo surpresa da produção do Mais Você. Maria, assistente de palco da atração matinal, chegou ao estúdio do Jornal Hoje com uma bandeja com coxinhas e pães de queijo. Tudo foi registrado nas redes sociais do jornalista.

À tarde, na bancada do Jornal Hoje, Tralli recebeu Roberto Kovalick, que o substituirá a partir desta sexta-feira, 31. Ao colega, Tralli destacou o profissionalismo e a dedicação da equipe. "A equipe do JH é espetacular. É uma equipe ultradedicada, que chega cedinho e ama o que faz", disse Tralli.

Nesta sexta-feira, 31, será a vez de William Bonner passar o bastão para Tralli, ao vivo, no fim do Jornal Nacional. Tralli dividirá a bancada do JN com Renata Vasconcellos.

.
