Centro histórico recebe curiosos em passeio guiado sobre a história do Círio de Nazaré

A uma semana da maior festa religiosa dos paraenses, o trajeto do Círio de Nazaré reviveu sua própria memória em um dos roteiros do projeto “Histórias de Belém”. Esta foi a primeira vez desde o início da pandemia que o historiador Michel Pinho voltou ao centro histórico da cidade, para percorrer um novo trajeto acompanhado de curiosos pela história da capital.

“Hoje foi o encontro. Encontro com muitas vontades: encontro com vontade de ver a cidade, encontro com a vontade e ver a história, de ouvir as memórias, mas sobretudo de contar uma história que eu nunca havia contato, que é o Círio de Nazaré. Ter partilhado as emoções de construir um roteiro onde as pessoas não só se enxergavam, mas também, enxergavam a sua fé”, descreve Michel Pinho, coordenador do projeto “Histórias de Belém”.

Veja fotos:

O roteiro deste domingo teve como tema o Círio, em um resgate de sua história que se entrelaça a história tanto da capital paraense quanto da religiosidade no estado. O ponto de encontro do domingo foi a Casa das 11 Janelas.

“O roteiro do Círio de Nazaré no Século XIX nasce na necessidade de nós pensarmos o Círio do ponto de vista histórico, as suas transformações, suas permanências; e isso é possível quando você tem uma população que é apaixonada pela sua cultura e apaixonada pela sua religiosidade”, explica Michel.

Depois deste retorno às ruas, o projeto “Histórias de Belém” deve ter novos roteiros no futuro, segundo Michel. Para acompanhar as novidades, o público interessado pode conhecer os projeto no site michelpinho.com.br e também seguir as redes sociais do historiador @michelpinho.