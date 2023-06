Centro de Dança Ana Unger apresenta ‘Maiandeua - A Lenda da Princesa’ no Theatro da Paz

Centro de Dança Ana Unger apresentará amanhã, 14, às 20h no Theatro da Paz o espetáculo "Maiandeua - A Lenda da Princesa", com o objetivo de celebrar a música paraense: Chico Braga, Arraial do Pavulagem, Iva Rothe, Sebastião Tapajós e os mestres da Guitarrada, além de comemorar 25 anos de fomento da cultura no Pará, com um espetáculo de dança dividido em 19 coreografias, contando a história da ilha de Maiandeua, suas lendas, com a utilização de recursos multimídia.

Ana Unger, diretora artística do Centro de Dança Ana Unger destaca que o espetáculo reúne bailarinos e bailarinas que estão desde crianças dançando na companhia e que contar a história que exalta as belezas da praia de Algodoal, também carrega uma mensagem ambiental. "Maiandeua - A Lenda da Princesa exalta a beleza da praia de Algodoal, instigando o turismo nas praias do Pará com consciência ambiental. Celebra a música paraense com homenagens a Chico Braga, Mestre das Guitarradas, Iva Rothe, Arraial da Pavulagem e Sebastião Tapajós", declarou.

A professora acredita que o público irá se envolver e gostar da produção e adianta que é um espetáculo de dança com outras linguagens envolvidas. "O Centro de Dança Ana Unger celebra também 25 anos de paixão pela cultura do Pará educando várias gerações, através de um espetáculo multimídia, cinema diversidade rítmica Amazônica: Lundu, Carimbó, Guitarradas com elenco infantil e Jovens e a participação da Cia de Dança", pontuou.

A música do espetáculo, que é tema da princesa, que será interpretada pela Giovanna Picanço, bailarina e estudante de medicina, foi composta para o espetáculo pelo maestro Miguel Campos Neto, disse Ana Unger. "A música tema da Princesa foi composta especialmente para o espetáculo pelo maestro Miguel Campos Neto. Chico Braga, antes de falecer, deu os direitos autorais de 4 de suas músicas para a professora Ana Unger, em vídeo gravado na ilha há 10 anos", relembrou.

Os figurinos também têm elementos regionais: inspirados nos elementos da cultura Amazônica, [além de] fauna e flora da ilha, como os Maçariquinho, Guarás, Ajiru, Algodão de seda, Açaí e o colorido da nossa Chita", elencou.

Giovanna Picanço dança há 15 anos e está ensaiando desde março deste ano para o espetáculo. Como a história do espetáculo se passa na ilha de Algodoal, a montagem apresenta elementos importantes para a cultura popular, diz. "Os moradores locais falam de uma princesa, que naufragou na ilha com o navio de seu pai, Rei Sebastião, porém a ilha escolheu ela para cuidar do local. A lenda conta que caso alguém conseguisse desencantá-la, casaria com ela e o reinado do Rei Sebastião seria restaurado, e que a cidade perdida reapareceria. Eu interpreto essa princesa, contando tudo o que essa lenda representa", revelou.

A bailarina reforça o convite da diretora artística Ana Unger para que o público assista ao espetáculo e aprecie os encantos da Ilha, nos palcos. "Um grandioso espetáculo que valoriza a cultura paraense, com vários ritmos e músicas criados para o espetáculo e pelo compositor Chico Braga. Imagens exclusivas gravadas na ilha de Algodoal pela direção de Ana Unger, com convidados para essas filmagens, mostrando as paisagens, a história da lenda, e a sequência cronológica das coreografias. Um espetáculo que mistura arte, dança e cinema. Venham assistir pois está imperdível, viva à cultura do Pará", finalizou.

O Centro de Dança Ana Unger tem tradição no Pará no segmento de dança e há 25 anos forma bailarinos e bailarinas. Já realizou espetáculos como: O Quebra-Nozes, Lago dos Cisnes, Dom Quixote, Acqua o Movimento da Vida, A Bela Adormecida, entre outros. Maiandeua - A Lenda da Princesa, é o espetáculo mais recente da companhia.

Serviço

Espetáculo: Maiandeua - A Lenda da Princesa

Local: Theatro da Paz

Data: 14/06, quarta-feira.

Horário: às 20h

VEJA MAIS