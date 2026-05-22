Centro Cultural Bienal das Amazônias realiza atividade sensorial para bebês em Belém

No próximo sábado, 23, o Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA) realizará a programação “Mediação para bebês – universo de cores” em Belém. A atividade, voltada para crianças de 6 meses a 2 anos, ocorrerá a partir das 15h nos ambientes expositivos do local e terá participação gratuita.

Com duração de duas horas, a mediação é conduzida pela equipe de arte-educação do centro cultural. O objetivo é estimular experiências sensoriais e aproximar o público infantil da arte contemporânea desde os primeiros anos de vida, fortalecendo o vínculo com os processos de apreciação artística. O evento será encerrado com um espetáculo de teatro de bonecos.

Inscrições e recomendações para os participantes

A coordenadora educativa do CCBA, Raquel Freitas, ressalta a importância de despertar o interesse das novas gerações pela apreciação da arte contemporânea. Ela informa que as crianças deverão participar acompanhadas de seus cuidadores. A organização recomenda que os responsáveis levem água e alimentação para os bebês durante a atividade.

As inscrições para a “Mediação para bebês” podem ser feitas por meio de formulário disponibilizado nas redes sociais do CCBA ( @ccba.belem ).

CCBA: dois anos de impacto cultural em Belém

O Centro Cultural Bienal das Amazônias completou dois anos de funcionamento em 15 de maio. Instalado em um antigo prédio comercial na rua Manoel Barata, no centro da capital paraense, o espaço oferece exposições, oficinas, workshops, palestras, shows, espetáculos teatrais e atividades educativas. Seu foco é a valorização da diversidade cultural da Amazônia nacional e internacional.

Com estrutura adaptada para acessibilidade, o CCBA dispõe de elevadores, rampas, escadas rolantes, sinalização adequada, banheiros adaptados e sistema de sonorização de emergência. Ao longo de sua trajetória, o espaço consolidou-se como um polo cultural no centro de Belém, contribuindo para a descentralização das artes e a ampliação da representatividade cultural da Pan-Amazônia.

Lívia Condurú, presidenta da Bienal das Amazônias e idealizadora do CCBA, destaca o caráter estratégico da implantação do centro no comércio de Belém. “O CCBA ajudou a trazer fluxo de pessoas e segurança para uma área antes negligenciada. Atuou como um abre-alas cultural para a preparação da cidade para a COP 30, provando que Belém tem infraestrutura e curadoria para eventos de porte internacional”, afirmou.

Bienal das Amazônias: plataforma permanente de arte

Desde sua inauguração, o espaço sediou duas edições da Bienal das Amazônias. A iniciativa é voltada ao fortalecimento do debate artístico e cultural na Pan-Amazônia e no Caribe. A primeira edição, realizada em 2023 sob o tema “Bubuia: Águas como Fonte de Imaginações e Desejos”, reuniu trabalhos de 123 artistas dos estados amazônicos e de países da região pan-amazônica.

A segunda edição, ocorrida em 2025 com o conceito “Verde-Distância”, apresentou obras de 74 artistas e coletivos de oito países da Pan-Amazônia e do Caribe. Este evento reforçou o protagonismo de Belém no circuito internacional das artes contemporâneas.

Vânia Leal, curadora e diretora artística e educacional do Centro Cultural Bienal das Amazônias, avalia o projeto. “Minha avaliação, baseada no que foi apresentado entre 2023 e o primeiro semestre de 2026, é que o projeto superou a expectativa de ser apenas um evento periódico para se tornar uma plataforma permanente de pensamento amazônico”, assinalou. Segundo ela, o CCBA permanece de portas abertas à comunidade com uma programação contínua de atividades artísticas, culturais e educacionais, todas gratuitas.

Serviço

Evento: “Mediação para bebês – universo de cores”.

“Mediação para bebês – universo de cores”. Público-alvo: Crianças de 6 meses a 2 anos.

Crianças de 6 meses a 2 anos. Local: Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA), rua Manoel Barata, 400, entre Frutuoso Guimarães e Campos Sales, bairro da Campina, Belém.

Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA), rua Manoel Barata, 400, entre Frutuoso Guimarães e Campos Sales, bairro da Campina, Belém. Horário: Das 15h às 17h.

Das 15h às 17h. Inscrições: Via formulário nas redes sociais (@ccba.belem).