Cena Bis: Salinas recebe amantes de sol e música no segundo fim de semana de Julho
O projeto Verão Liberal reuniu famílias na Orla do Maçarico
Roteiro tradicional das férias de julho no Pará, Salinas reuniu fãs de sol, praia e música no segundo final de semana do mês. O Grupo Liberal acompanhou o movimento de veraneio na praia do Atalaia e a programação musical na Orla do Maçarico, no Palco Liberal, que é parte do projeto Verão Liberal 2026.
Muitas famílias aproveitaram a manhã deste sábado (11) para deixar Belém em direção ao interior do Pará e aproveitar o segundo fim de semana de julho e o período de férias escolares nas praias e balneários do estado. Quem saiu da capital a partir das 6h encontrou um fluxo considerado moderado na BR-316, com trânsito seguindo normalmente e apenas pequenos pontos de lentidão ao longo do percurso. Entre os destinos mais procurados pelos veranistas neste período estão Mosqueiro, Salinópolis, Marudá, Algodoal, Bragança, Vigia e a ilha de Cotijuba, que tradicionalmente recebem milhares de visitantes durante o mês. Os veranistas que optaram por Salinópolis puderam aproveitar dias de sol e shows de artistas paraenses.
Após um dia de praia, moradores e turistas seguiram para a Orla do Maçarico, onde o tradicional Verão Liberal, realizado pelo Grupo Liberal, levou música e cultura gratuitamente na noite de sábado (11). Foi o primeiro dia de uma programação que se estenderá ao longo do mês de julho e início do mês de agosto, às sextas-feiras e sábados, com vários artistas. A programação, realizada em parceria com a Prefeitura de Salinópolis, também movimentou a área de gastronomia e artesanato.
A abertura ficou por conta do Grupo de Carimbó Raízes Coremar, de Salinópolis, que levou o ritmo tradicional paraense ao Palco Liberal e reuniu o público para acompanhar as apresentações e dançar.
Principal atração da noite, Beny Pérola Negra subiu ao palco por volta das 22h, apresentado pelo radialista Markinho Pinheiro. O cantor paraense fez um tributo a Reginaldo Rossi, com sucessos do artista pernambucano.
A programação do Verão Liberal continua nas próximas semanas com apresentações da banda M’Synck, no dia 17 de julho; da cantora Richelle Haliday, no dia 18; do cantor Thiago Costa, no dia 24; de Edilson Morenno, no dia 25; de Kim Marques, no dia 31; e de Arthur Espíndola, que encerra a programação no dia 1º de agosto. A programação começa às 20h, na Orla do Maçarico.
"O Verão Liberal é um evento tradicional nas férias de julho em Salinas. Ele tem uma programação toda voltada para os frequentadores dessa cidade, em especial para as famílias, e já são mais de 20 anos de sucesso, porque é construído para isso: animar as férias das pessoas nesse local encantador", afirmou Edmilson Mota, gerente de Programação da Rádio Liberal FM.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA