Cena Bis: 'Donas da Rua' realiza primeiro evento na Praça do Carmo, em Belém

Neste domingo (17), a Praça do Carmo recebeu a primeira edição do projeto cultural “Donas da Rua”, com programação gratuita no centro histórico de Belém. A iniciativa de trabalhadoras ambulantes, organizadas para promover música e lazer na capital paraense, iniciou há cerca de cinco anos a partir de rodas de samba em feiras e espaços públicos da capital, mas evoluiu agora para um evento de maior porte, comandados totalmente pelas pequenas empreendedoras e voltado à ocupação cultural e geração de renda.

Cena Bis: "Donas da Rua" Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helna Carmem Helna Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena Carmem Helena

O evento atraiu muita gente na tarde de domingo e foi gerido pelas ambulantes Adriana Nunes, Selma Sousa, Regina Nascimento e Adriely Brito, com foco na criação de um ambiente de trabalho feminino, no fortalecimento da autonomia financeira e no incentivo ao empreendedorismo, além de contribuir para a revitalização da Praça do Carmo e arredores.

Segundo as organizadoras, a construção do evento partiu de experiências anteriores em iniciativas culturais de rua e da necessidade de ampliar espaços de atuação para mulheres, após dificuldades enfrentadas em áreas ocupadas por comerciantes e bares, o que levou à criação de um formato próprio de evento.

A programação contou com bazar, feira de gastronomia e atrações musicais, como o Pagode das Meninas, grupo formado exclusivamente por mulheres, além do grupo Nosso Tom e do Papo de Segunda, que integraram a agenda cultural da primeira edição do projeto.

“Para este evento a gente pensou em todo mundo. Pensamos em quem vai almoçar na praça, na mãe que vem brincar com as suas crianças, por isso colocamos a área kids e a praça de alimentação. Tem a música também, ou seja, de forma geral, todo mundo consegue aproveitar um pouquinho de cada. Vamos ter o brechó e a lojinha ‘Donas da Rua’, que é uma novidade. Como disse, é um espaço pensando em todo mundo”, diz Adriana Nunes.

“Nessa nossa primeira edição demos visibilidade para as mulheres; dentro desse projeto, 100% são mulheres. Nestes ramos a gente esbarra com muita dificuldade de encontrar um lugar, um espaço bom para que a gente possa vender. Esse projeto é o primeiro que vai ter uma rotatividade de mulheres ambulantes trabalhando. A gente tem essa primeira remessa e, na próxima, a gente vai encontrar outros lugares para dar essa oportunidade para as outras mulheres”, finaliza Adriely Brito.