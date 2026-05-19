Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cena Bis: 'Donas da Rua' realiza primeiro evento na Praça do Carmo, em Belém

Veja imagens dos frequentadores da roda de samba

O Liberal
fonte

O evento atraiu muita gente na tarde de domingo e é gerido por trabalhadoras ambulantes (Igor Mota)

Neste domingo (17), a Praça do Carmo recebeu a primeira edição do projeto cultural “Donas da Rua”, com programação gratuita no centro histórico de Belém. A iniciativa de trabalhadoras ambulantes, organizadas para promover música e lazer na capital paraense, iniciou há cerca de cinco anos a partir de rodas de samba em feiras e espaços públicos da capital, mas evoluiu agora para um evento de maior porte, comandados totalmente pelas pequenas empreendedoras e voltado à ocupação cultural e geração de renda.

Cena Bis: "Donas da Rua"

O evento atraiu muita gente na tarde de domingo e foi gerido pelas ambulantes Adriana Nunes, Selma Sousa, Regina Nascimento e Adriely Brito, com foco na criação de um ambiente de trabalho feminino, no fortalecimento da autonomia financeira e no incentivo ao empreendedorismo, além de contribuir para a revitalização da Praça do Carmo e arredores.

Segundo as organizadoras, a construção do evento partiu de experiências anteriores em iniciativas culturais de rua e da necessidade de ampliar espaços de atuação para mulheres, após dificuldades enfrentadas em áreas ocupadas por comerciantes e bares, o que levou à criação de um formato próprio de evento.

A programação contou com bazar, feira de gastronomia e atrações musicais, como o Pagode das Meninas, grupo formado exclusivamente por mulheres, além do grupo Nosso Tom e do Papo de Segunda, que integraram a agenda cultural da primeira edição do projeto.

“Para este evento a gente pensou em todo mundo. Pensamos em quem vai almoçar na praça, na mãe que vem brincar com as suas crianças, por isso colocamos a área kids e a praça de alimentação. Tem a música também, ou seja, de forma geral, todo mundo consegue aproveitar um pouquinho de cada. Vamos ter o brechó e a lojinha ‘Donas da Rua’, que é uma novidade. Como disse, é um espaço pensando em todo mundo”, diz Adriana Nunes.

“Nessa nossa primeira edição demos visibilidade para as mulheres; dentro desse projeto, 100% são mulheres. Nestes ramos a gente esbarra com muita dificuldade de encontrar um lugar, um espaço bom para que a gente possa vender. Esse projeto é o primeiro que vai ter uma rotatividade de mulheres ambulantes trabalhando. A gente tem essa primeira remessa e, na próxima, a gente vai encontrar outros lugares para dar essa oportunidade para as outras mulheres”, finaliza Adriely Brito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Donas da Rua

Praça do Carmo

Adriana Nunes, Selma Sousa, Regina Nascimento e Adriely Brito
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Artistas paraenses integram trilha sonora de 'Quem Ama Cuida', nova novela da Globo

Produção reúne sucessos da MPB, pop internacional, sertanejo e música latina

19.05.26 14h05

PROGRAMAÇÃO

Arena Cultural traz Hamilton de Holanda e Leo Maia em festival gratuito

Com uma programação que valoriza a identidade regional e traz grandes destaques nacionais, espaço da FIPA 2026 promove quatro dias de shows em Belém

19.05.26 12h00

NA AGENDA

Rod Hanna promete noite imersiva com o melhor do pop e da disco music em Belém

Combinando figurinos icônicos da era disco, novos arranjos e o uso de inteligência artificial, o grupo promete colocar todo mundo para dançar ao som de Donna Summer, ABBA e Bee Gees

19.05.26 10h54

FALA

Padre faz retratação pública à família Gil após polêmica em homilia

A medida é fruto de um acordo judicial após declarações ofensivas feitas pelo religioso em julho do ano passado sobre a morte da artista e religiões de matriz africana

19.05.26 9h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

FALA

Padre faz retratação pública à família Gil após polêmica em homilia

A medida é fruto de um acordo judicial após declarações ofensivas feitas pelo religioso em julho do ano passado sobre a morte da artista e religiões de matriz africana

19.05.26 9h24

AMOR

Meghan Markle e Príncipe Harry celebram oito anos de casamento com fotos inéditas de beijos

A Duquesa de Sussex quebrou a habitual discrição nas redes sociais e abriu o álbum de fotos inéditas da cerimônia

19.05.26 9h02

POSTAGEM

Bruna Biancardi celebra Neymar na Copa e desabafa sobre pressão: 'Me preocupei com seu psicológico'

A influenciadora destacou a resiliência do companheiro diante dos ataques e garantiu apoio integral da família nesta nova jornada rumo ao torneio

19.05.26 8h51

HOSPITALIZADO

Ator e humorista Luís Miranda passa por cirurgia às pressas, mas está bem

Ator foi diagnosticado com duas hérnias, uma inguinal e outra umbilical

19.05.26 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda