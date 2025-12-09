CENA BIS: Amazon BBQ Fest atrai público para dia de música e churrasco em Belém

A segunda edição do Amazon BBQ Fest movimentou o estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, reunindo público durante 10 horas de programação que combinou música, gastronomia amazônica e estações de churrasco, no último domingo (6). Quem participou aproveitou o evento ao som das atrações musicais e também degustou diferentes preparos oferecidos no open bar e open food, que funcionaram durante todo o período do festival.

Amazon BBQ Fest atrai público para dia de música e churrasco em Belém (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal) (Carmem Helena / O Liberal)

O evento reuniu chefs e assadores que fizeram cortes especiais e receitas exclusivas, ampliando a variedade de preparos acessíveis ao público. As apresentações musicais ocorreram ao longo do dia, com shows do grupo de pagode Nosso Tom, do cantor Markinho Duran, da banda Reggaetown, da dupla Eduardo e Gabriel e do DJ André Pegado, que garantiram a programação.

VEJA MAIS

As 20 estações de churrasco foram comandadas por profissionais da região amazônica e ofereceram uma gama de pratos. Entre os itens servidos serviram cortes premium, costela fogo de chão, peito, camarões, hambúrgueres, panquecas e sobremesas. Uma estação regional também integra o circuito gastronômico, dedicada aos preparos feitos com derivados de pato.