Zilu diz que atual de Zezé Di Camargo 'viveu escondida por nove anos infernizando'

Zilu Godói usou seu perfil no Instagram para se manifestar após a atual mulher de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, debochar sobre ela ter perdido a ação que movia contra o sertanejo, sobre a partilha de bens de quando ainda eram casados. Com informações do site CenaPop.

A influencer disse que Graciele foi amante de Zezé durante nove anos, na época em que ela e o sertanejo ainda estavam juntos.

"Problema é quando a pessoa não te deixa em paz, né? Estava há 16 anos fazendo inferno e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por nove anos infernizando, e ainda fala que a verdade prevalece. Que verdade é essa?", disse Zilu.

As declarações foram repostas a seguidores que perguntaram sobre o processo de separação e a relação entre os três.

Zilu também desabafou, afirmando que não aguenta mais as provocações vindas da atual de Zezé: "Há anos suporto tudo sem comentar nada. Mas cansei do meu silêncio e agora a verdade realmente vai prevalecer, porque não vou permitir mais isso".

Em um outro vídeo, a socialite já havia reclamado da postura de Zezé sobre a ação. "Estou vendo rolar nas redes sociais meu ex-marido se vangloriando porque ele ganhou o processo. Mas lá em cima Deus sabe quem está certo e errado. Eu jamais entraria com um processo de se não tivesse certeza do que está acontecendo na minha vida", relatou.