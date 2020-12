Pandemia obriga Zeca Pagodinho a cancelar ação solidária anual

Há anos o cantor Zeca Pagodinho mantém uma tradição de distribuir presentes para as crianças da comunidade de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ). Mas, neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o cantor não pode dar continuidade à ação solidária. Porém, em respeito ao isolamento social, Zeca fez questão de deixar um recado de esperança e de fé a todos os fãs.

"Esse ano não será um Natal igual a todos os anos, que a gente faz a festa aqui, distribui os brinquedos... Mas é muito importante que a gente não perca as esperanças. Vamos rezar para que Papai Noel traga essa vacina para a gente. Para que ano que vem, a gente possa fazer tudo de novo com mais força ainda, muitos abraços e muitas festas", disse o artista, em vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Sentado em sua sala, decorada com motivos natalinos, Zeca desejou bençãos a todos: "Um bom natal para todos, com emprego, saúde, comida na mesa e tudo de bom que a gente precisa".