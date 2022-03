Yudi exibe novo carro personalizado de R$ 247 mil

Yudi Tamashiro, que apresentuou o Bom Dia & Cia, do SBT, quando criança, sugiu nas redes sociais para mostrar o novo carro: um Audi A5 avaliado em cerca de R$ 247 mil, que foi envelopado na cor verde cítrico e ganhou letras japonesas pretas, além de rodas pintadas em preto perolizado.

"Não é sobre crente ostentação, e sim mostrar para a molecada que dá para chegar no lugar que você tanto sonha fazendo as coisas certas, com muita fé e planejamento", escreveu na legenda o artista, que é evangélico. "Não tenha medo de gritar que Deus é bom e entregue logo o seu coração", acrescentou.

O valor do carro foi estimado pelo Uol a partir da tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).