Xuxa fala sobre suposto pacto com o diabo em entrevista: 'Não teria o que eu tenho'; veja

Durante uma entrevista, Xuxa contou vários detalhes sobre sua vida e ainda respondeu algumas dúvidas sobre a teoria da conspiração mais famosa a seu respeito, que ela teria pacto com o diabo. As informações são do UOL.

Ao ser questionada sobre isso, a apresentadora disse que não teria conquistado tudo o que conquistou em sua carreira se o rumor fosse verdadeiro.

“Eu já ouvi algumas pessoas falando, lá no início: 'ela tem um pacto com o diabo'. Alguém que tem um pacto com o cara lá debaixo não poderia ter nem um terço das coisas que tenho, porque isso dá muita força para ele. Eu tenho uma relação de amizade, de amor, com o cara lá de cima. E ele também tem comigo. Se não, eu não teria o que eu tenho”, disse.

Ela também disse que gostaria de ser lembrada pelas pessoas de forma positiva, fazendo a diferença em todos os lugares.

“Queria ser lembrada como uma pessoa vitoriosa e que deixou sua marca. Passar no mundo sem deixar nada para alguém deve ser tão ruim. Acredito que se você conseguir fazer uma diferença dentro da sua casa, seu bairro, sua cidade, seu prédio... E eu acho que deixei minha marquinha para o mundo. Se eu realmente conseguir ser lembrada desse jeito, vai ser muito bom”, declara.