Xuxa divulga capa de novo “Só Para Baixinhos”; confira

A apresentadora Xuxa, 61, revelou na última quinta-feira (20) a capa de seu novo álbum, “Xuxa Só Para Baixinhos 14”, com lançamento marcado para o dia 27 de março. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou detalhes sobre o projeto.

“Pra vocês em primeira mão a capa do meu novo XSPB 14. Tô tão feliz, espero que vocês curtam”, escreveu ela na legenda da publicação, que faz referência à estética das capas dos anos 80.

O pre-save já está disponível em todas as plataformas digitais. As faixas do álbum serão liberadas no streaming a partir da meia-noite, enquanto o clipe completo será lançado ao meio-dia.

Nos comentários, fãs e amigos comemoraram a novidade. “Que sacada incrível. Essa identidade visual marcou muito os produtos dos anos 80“, disse um seguidor. “Essa capa está perfeita. Amei os ursinhos”, acrescentou outro.

