Xuxa e Angélica gravam música juntas para projeto 'Xuxa Só Para Baixinhos 14'

Há anos, quem poderia imaginar que Xuxa e Angélica gravariam uma música juntas? Isso agora é uma realidade com a canção "Qual é a cor da amizade?", canção cantada pelas apresentadoras para o projeto "Xuxa Só Para Baixinhos 14", que promete reeditar o sucesso das edições anteriores.

O álbum visual "Xuxa Só Para Baixinhos 14" será lançado no dia 27 de março, na data em que Xuxa completa 61 anos, conforme informou o site Hugo Gloss.

Na gravação do clipe, as artistas e emocionaram: "Eu queria que você soubesse que me embarguei aqui umas duas vezes. Olhar para a carinha dela e falar sobre a amizade dá um negócio, sabe? Eu tenho muito carinho por ela. Acho que, com essa música, deu uma reforçada nisso", declarou Xuxa, emocionada.