Xand Avião queima o rosto durante show em São Paulo

No sábado, 21, Xand Avião tumou um susto durante o show que realizava em São Paulo. Durante a apresentação, o forrozeiro se aproximou demais da beira do palco, onde havia um equipamento de efeito pirotécnico durante o espetáculo. O dispositivo disparou uma chama fogo no rosto do cantor, que parou de cantar e virou de costas.

O momento foi flagrado por várias pessoas da plateia que filmavam o show com o celular. As imagens do acidente foi parar nas redes sociais e nos portais de notícia.

O cantor tirou sarro da situação ao postar fotos do show nas redes sociais: Após o show, Xand se manifestou no Instagram, mostrando que estava bem. "Valeu, SP! O Viiixe! Forró e Piseiro pegou fogo aqui. Acho que São Paulo chegou aos 50 graus com esse show. Botamos para ferver, né não?!!", escreveu.

[instagranm=Cd1QymVpLz1]

"No último sábado (21), durante um show em São Paulo, o cantor Xand Avião foi atingido no braço, acidentalmente, por uma labareda de fogo (recurso cenográfico da apresentação). Ele sofreu queimadura leve, foi atendido no local, medicado e passa bem. Tanto que o show não foi interrompido, mantendo sua duração prevista; e, no mesmo dia, seguiu para Brasília e se apresentou ao lado do cantor Gusttavo Lima", disse a nota divulgada pela assessoria do cantor.