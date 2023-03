Whindersson Nunes precisa pagar dívida em três dias para evitar penhora de bens

Caso Whindersson Nunes não pague uma dívida de R$ 831,94, ele terá seus bens penhorado. O despacho do dia 13 de fevereiro de 2023, pelo juiz Valdemir Ferreira Santos, do Juizado Especial Cível e Criminal de Bom Jesus, determina a penhora dos bens da empresa WN Produções, de propriedade do humorista e youtuber, Whindersson.

O pagamento deve ser feito no prazo de três dias.

A empresa em questão, é alvo de ação de execução, ajuizada no dia 10 de fevereiro, pela assessoria jurídica do Condomínio Smile Club Morada do Sol, localizado em Teresina. O que está sendo cobrado é o pagamento atrasado de dois meses da taxa de condomínio, referente a R$ 831,94.

A empresa é proprietária de um apartamento no referido condomínio, e de acordo com o processo, encontra-se com as taxas condominiais ordinárias e extraordinárias dos vencimentos em 10/09/2022 e 10/01/2023 em aberto.

“Embora tenha havido várias tentativas de negociação o condomínio exequente não logrou êxito na recuperação de seus créditos, não restando alternativa senão a propositura da presente demanda”, diz trecho.

Além desse valor, está sendo cobrado ainda três dias acrescidos de honorários advocatícios, custos judiciais e demais cominações legais.