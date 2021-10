Wesley Safadão, Thyane e assessora não aceitam acordo com MP por furar fila da vacinação

O cantor Wesley Safadão, a esposa Thyane Dantas, e a assessora do músico, Sabrina Tavares, negaram nesta quinta-feira (28), um acordo ofertado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) para não prosseguir com a investigação sobre a vacinação irregular dos três. As informações são do G1 Ceará.

O Ministério Público propôs o pagamento de um valor sem especificação a uma organização social, como pena por terem furado a fila da vacinação. A defesa dos três havia pedido a celebração do acordo em 14 de outubro.

O MPCE declarou em nota que os três, acompanhados pela defesa, não aceitaram o acordo. A proposta consistia "em prestação pecuniária a ser destinada a entidade pública ou privada com destinação social". Por causa disso, a investigação criminal continuará sendo analisada.

A assessoria de imprensa de Wesley Safadão aguardava informações do setor jurídico para se posicionar.

POLÊMICA - Tudo começou quando a esposa do cantor Thyane Dantas se vacinou no dia 8 de julho de 2021. Thyane foi acusada de furar a fila de vacinação, já que ela tinha 30 anos, mas o calendário municipal de vacinação previa aplicação em pessoas com 32 anos ou mais.

Já Wesley Safadão e a produtora Sabrina Tavares estavam agendados para serem vacinados no mesmo dia no Centro de Eventos do Ceará, mas foram a outro posto de vacinação em um shopping.