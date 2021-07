Wesley Safadão e a mulher serão investigados por escolher vacina e furar fila

O Ministério Público do Estado do Ceará vai investigar Wesley Safadão e Thyane Dantas, esposa do cantor. Ele é suspeito de mudar o local em que sua vacinação estava agendada, em Fortaleza. Também será investigado se Safadão teve a intenção de escolher qual imunizante receberia.

Ela será investigada por suspeita de ter "furado a fila" da vacinação, já que tem 30 anos e se vacinou sem agendamento e fora da faixa mínima atendida na cidade, que é de 32 anos. As informações são do UOL.

O casal foi vacinado nesta quinta-feira (8). Ainda na quinta, a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) também abriu um processo para investigar a influenciadora digital. O nome dela não estava nas listas de agendamento divulgadas pela Prefeitura de Fortaleza.

A assessoria de imprensa do casal afirmou que a dose aplicada sem agendamento fez parte da "sangria", como é chamada a "xepa", na capital cearense. No entanto, a SMS informou, nesta sexta-feira (9), a SMS informou que não seria possível a influenciadora tomar a xepa antes das 17h. Thyane se vacinou ainda pela manhã.

O MP informou, ainda, que oficiará à SMS requerendo a lista de vacinados, o horário de vacinação do casal e dados sobre as "sobras" de vacina. Também foram solicitadas informações sobre os profissionais responsáveis pelo preenchimento dos cartões de vacinação e pela aplicação do imunizante.

‘Xepa’

Nos casos pontuais de doses que “sobram” após a total finalização das atividades, as equipes de vacinadores realizam busca ativa de pessoas pertencentes ao público-alvo vigente. A prioridade é sempre para os de maior idade.

De acordo com a SMS, as atividades de vacinação contra a covid-19 em Fortaleza, nesta quinta-feira, encerraram às 17h. Portanto, não podendo haver doses remanescentes antes desse horário.