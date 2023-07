WC no Beat fala sobre equilíbrio entre carreira agitada com a vida familiar: 'É uma loucura'

WC no Beat é um dos grandes produtores musicais da atualidade, já tendo emplacado diversos hits que conquistaram o país, como 'Hadouken da Sentada', em parceria com a Gabily, e 'Meu Mundo, gravada com . Mc Cabelinho, PK, Mc Hariel e Orochi. Mas por trás do sucesso e da paixão pela música, ele também é um pai e um marido dedicado. Segundo o artista, ainda que tenha uma agenda muito agitada, ele busca equilibrar a carreira com o tempo dedicado à sua família.

O produtor, que é pai de Laura e Luca, revela fazer o possível para estar presente em momentos importantes da vida dos pequenos, acompanhando cada passo deles. “Eu sou bem babão, aquele pai legal que leva para tudo quanto é lugar, que sai para comprar um arroz e traz um chocolate. Porque eu não tive muita coisa, não tive tanto apoio familiar pelo fato de ter saído muito cedo de casa. Então, quando eu tive meus filhos, eu vi uma oportunidade de dar a eles o que eu não recebi”, conta.

Por outro lado, WC relata enfrentar alguns desafios para equilibrar a carreira intensa com o desejo de acompanhar o crescimento de seus filhos. Mesmo em meio a uma rotina movimentada, ele tenta estipular sua agenda para garantir um tempo reservado para a família. “Eu vivo viajando e quando chego em casa meus filhos já mudaram e de algum modo eu estou perdendo isso. É horrível você perder seu filho crescendo. Então, eu tento equilibrar. Os dias da semana são voltados para gravações e consigo trabalhar sem sair, porque eu tenho estúdio em casa. Hoje eu tenho essa opção que eu não tinha antes”, conta.

Para WC, a saudade e as barreiras para manter esse equilíbrio servem como lembretes constantes de que, para ele, o verdadeiro sucesso inclui estar presente na vida daqueles que ama. “É uma loucura, mas é muito bom ver tudo dando certo. Minha família é a paixão da minha vida”, declara.