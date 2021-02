Vocalista do Molejo confirma que teve relação sexual com MC

Nesta sexta-feira (05), após ser chamado pra depor na delegacia, o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, confirmou que manteve relações sexuais com o cantor e dançarino Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, o MC Maylon, na noite de 11 de dezembro. O músico relatou, entretanto, que tudo ocorreu de “maneira consensual”.

Anderson prestou depoimento pela acusação de estupro. Ele foi intimado por conta de um registro feito por Maycon, que diz ter sido violentado sexualmente pelo pagodeiro. O MC disse na delegacia ter sido agredido com tapas no rosto e forçado pelo vocalista a manter relações sexuais.

Na última quinta, Maycon apresentou na delegacia uma cueca e um sabonete, que serão encaminhados para perícia para analisar, através de um exame de DNA, se há esperma do músico no material.

Em depoimento, o MC contou também que saiu de casa, próximo à meia-noite, para encontrar o Anderson, a fim de conversar sobre sua carreira artística em um clube na mesma região. Em seguida, o músico o teria levado o rapaz para o motel.