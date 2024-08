Vocalista do Biquini desabafa ao voar horas antes no avião que caiu em São Paulo

Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquíni (ex-Biquíni Cavadão), usou as redes sociais nesta segunda-feira (12/8) para compartilhar um relato sobre uma coincidência envolvendo um voo que fez na véspera do acidente aéreo que chocou o País na última semana. Segundo ele, o grupo viajou de São José do Rio Preto para Guarulhos, na última quinta-feira (8/8), a bordo da mesma aeronave que, menos de 24 horas depois, caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, matando 62 pessoas.

No depoimento publicado no Instagram, Bruno relatou a experiência e refletiu sobre o ocorrido. “Na sexta-feira, um ATR72 da Voepass caiu em São Paulo. Tão logo soube, fui checar o prefixo e descobri que, na véspera, eu havia feito uma viagem de São José do Rio Preto para Guarulhos exatamente nesta mesma aeronave. Oito quilômetros depois, e em um pouco mais de 24 horas, ela veio a cair”, escreveu o cantor.

Bruna continuou dizendo que a banda costuma viajar de avião, por fazer parte de sua rotina e que, muitas vezes, eles conversam com a tripulação durante os voos.

No texto, o vocalista mencionou a importância do trabalho dos profissionais da aviação que garantem a segurança dos passageiros. A banda lamentou a tragédia que afetou diversas famílias e enfatizou a segurança dos voos em sua nota.

“O ATR é um avião muito seguro, por sinal. Não estávamos aflitos com a situação, mas percebemos, entre risos nervosos e comentários, a tensão dos passageiros. E ali, impávidas, estavam as comissárias, piloto e copiloto. O voo foi tranquilo, furamos as nuvens negras que cobriam a cidade e o sol brilhava forte na janela. Um voo normal como tantos outros que acontecem a cada dia”, disse.