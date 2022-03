Vladimir Brichta critica ser 'burrice' escalar elenco por seguidores: 'Isso não faz um ator'

Algumas produtoras tem exigido dos artistas, em testes para projetos audiovisuais, que tenham seguidores nas redes sociais. A medida foi duramente criticada pelo ator Vladimir Brichta ao podcast Novela das Nove. Ele não possui perfil oficial na internet, pois afirma que prefere levar uma vida pessoal com discrição.

O intérprete de "Neném" na novela "Quanto mais vida melhor", da Globo, defendeu que a escalação de um elenco não deve priorizar a fama na internet, mas o trabalho artístico de excelência.

"O meu filho Vicente (do casamento com a atriz Adriana Esteves), quando pequeno (hoje ele tem 15 anos), gostava de um youtuber. E esse youtuber fez uma peça de teatro que circulava o país com muito sucesso. Eu e a Adriana levamos ele, e ele ficou super emocionado de assistir. Mas a peça de teatro não era boa, e o youtuber não era ator. Ele era um rapaz que se comunicava bem com aqueles jovens. Não era bom, no entanto, era lotado. Eu tenho certeza de que ele fez muito dinheiro com aquilo", opinou.

Vladimir ressaltou que as redes sociais não fazem ninguém ator. "Se você quiser fazer uma novela de 160 capítulos, pode até pegar aquela pessoa de 100 milhões de seguidores. No primeiro dia que ela aparecer na novela, talvez bata recorde de audiência. Mas não vai continuar dando recorde ao longo de 160 capítulos. O único jeito dessa novela ter uma audiência boa é se tiver uma série de talentos envolvidos com aquilo: atores, diretores, cenógrafos, figurinistas..."

"O sonho do ator é que o trabalho chegue. É que tem muita gente que sonha em ser famoso.”