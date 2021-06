Viúva reclama de sumiço de aliança de R$ 25 mil no dia da morte de MC Kevin

A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, foi às redes sociais, nesse domingo (3), reclamar do sumiço de uma aliança, avaliada em R$ 25 mil, no dia da morte do funkeiro. Através dos stories, a advogada contou que fez um boletim de ocorrência para tentar recuperar a joia, que ela havia dado de presente para o noivo.

"A minha aliança, que eu comprei, paguei... Quem pagou fui eu, até por isso fiz um boletim de ocorrência, não é por valor financeiro, é sentimental, as pessoas estão falando que se acharem - o que não vão achar, eu já sei, mas vou até o fim para as pessoas serem responsabilizadas - estão falando que não é minha. Antes de abrir a boca pra falar de mim, tenha certeza, ou não fale nada a meu respeito", declarou.

A advogada ainda se mostrou revoltada por estar vendo falsas histórias que estão sendo criadas sobre Kevin por pessoas que nem eram próximos do cantor. "Você lembra há um tempinho atrás quando eu estava resolvendo sobre o destrato do Kevin, você lembra que você abandonou? O Kevin nem queria falar com você mais, proibiu você de entrar lá. Mas como ele tinha um coração bom, ele te perdoou, porque ele era muito bom nisso: perdoar as pessoas que soltaram a mão dele quando ele necessitava", reclamou, sem citar nomes.

As falas rementem aos trechos da entrevista de Angelo Canuto, que se dizia mentor do cantor. À Quem, ele declarou que a aliança de R$ 25 mil deve ficar com a filha do funkeiro por ser sua única herdeira.

"O Kevin deixou só uma herdeira, a Soraya. Deixou obras e um legado profissional que a mãe dele vai administrar. Ela sempre foi administradora disso, evoluiu muito no sentido de gestão desde que ele seguiu a carreira solo. Eles já estavam se preparando para administrar isso. O Kevin falava: 'mãe, a senhora tem que estar comigo'", disse.